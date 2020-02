Jacqueline Krause-Burberg/ZDF Wie erklärt Alice (Julia Koschitz) ihrem Chef Felix Brugger (Dietrich Hollinder­bäumer) den Besuch auf der Herrentoilette? »Männer ticken, Frauen anders«

Männer ticken, Frauen anders

Alice Tanner arbeitet in einer Ratingagentur, hat es fast geschafft auf ihrem Weg nach ganz oben in der Mainmetropole Frankfurt. Da wird ihr Michael von Marck als Konkurrent serviert. Er soll ein zweites Gutachten für die Firma Solarisopt erstellen. Denn einer der Firmenvorsitzenden hat Zweifel an Alices Urteilskraft geäußert. Ein Film über Konkurrenz und Karrierestreben und die Erkenntnis, dass Geld und Erfolg nicht alles sind. D 2011.

3sat, 20.15 Uhr

Zwischen Frust und Hoffnung

Die Helfer vom Amt und ihre Kunden

Sie arbeiten dort, wo keiner gern hingeht: Angestellte im Jobcenter oder im Sozialamt entscheiden über Sozialleistungen. Oftmals aber auch über die Schicksale von Betroffenen. Meist sind Sachbearbeiter, Fallmanager oder Sozialarbeiter die Personen für den direkten Kontakt mit den Regeln der Klassengesellschaft für Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gebracht worden sind. Die Mitarbeiter sehen sich selbst als Verwalter von Amts wegen, im besten Fall auch als Problemlöser, Tröster und Motivatoren.

ZDF, 22.15 Uhr

Chez Krömer

In gewohnt beengter Kulisse sorgt Gastgeber Kurt Krömer für überraschende Begegnungen. In dieser Folge nimmt der FDPler Konstantin Kuhle in Krömers Verhörraum Platz. Na dann, mal sehen. Schlimmer als bei Raed Saleh geht wahrscheinlich nimmer. Möglicherweise eben doch die beste Polittalkshow im BRD-Fernsehen.

RBB, 22.30 Uhr

Monaco Franze

Der ewige Stenz

Wenn schon Fasching, dann so. Eine der absoluten Sternstunden des bundesdeutschen Fernsehens: Es ist die fünfte Jahreszeit, und Annette will wie immer zum Kostümball der feinen Kreise, diesmal ausgerichtet von Staatssekretär Dr. Braun. Monaco Franze wird ganz plötzlich von einem Fieber befallen, muss das Bett hüten und seine Gattin alleine ausgehen lassen. Kaum ist Annette aus dem Haus, ist Franze scheinbar gesund und geht zum Hausball im Donnersberger Hof, wo manche fesche Dame auf den Kommissar wartet. Am Ende kommt alles ganz anders. BRD 1983.

BR, 0.05 Uhr