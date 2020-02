Nachschlag: Verspielter Osten

Glocke/jW-Archiv Ob Spielzeugkran oder »Rollbrett«: Spielen in der DDR förderte häufig auch den Basteltrieb

Die Sendereihe »Hörsaal« im Deutschlandfunk Nova stand am Wochenende im Zeichen der Spiele- und Freizeitkultur in der DDR. Ging es am Samstag um Brettspiele, thematisierten am Sonntag drei westdeutsche Akademiker das Skateboarden, die weitreichende Skatkultur und sogenannte Pionierspiele.

Zunächst referierte ein Sportwissenschaftler zu den Anfängen des »Rollsports« im Dresden der 1980er Jahre – und zitiert auch Berichte der FDJ-Zeitung Junge Welt. Anschließend sprach eine Kulturwissenschaftlerin über die weite Verbreitung des Skatspiels in der DDR. In Streitfällen über die Regelauslegung gab es demnach Absprachen zwischen dem Altenburger Skatgericht und seinem Pendant in der BRD. Eine Historikerin befasste sich mit der Frage nach Grenzen und Möglichkeiten von gespielten Europa- oder Weltraumreisen.

So interessant die Ausführungen waren, so auffällig war die dabei eingenommene westdeutsche Perspektive auf die DDR. Ohne geht’s wohl nicht. (mb)