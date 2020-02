Langer Arm

Axel Heimken/dpa Hamburg, 9. November 2017: Hier kann jeder mit jedem. Bürgermeister Olaf Scholz (2. von links, SPD) steht in einer Sitzungspause des G-20-Sonderausschusses neben dem Gesamteinsatzführer der Hamburger Polizei für den G-20-Gipfel, Hartmut Dudde (2. von rechts).

In Hamburg war der SPD-Beton besonders fest. Die Sozialdemokratie in einer der reichsten Städte der EU zeigte sich vor allem hemmungsloser als andere Landesverbände. Als Hamburgs Millionäre, von denen es gegenwärtig an die 42.000 geben soll, 1993 die rechte Statt-Partei erfanden, stellte die vier Jahre lang unter SPD-Führung zwei Senatoren.

Danach regierten SPD und der städtische Grünen-Ableger GAL, aber in den oberen Ständen der Hansestadt stieg das Verlangen nach Durchgreifen und Befehlsstaat. Die Schill-Partei wurde erfunden und durch Krawallpropaganda (»Hauptstadt des Verbrechens«) in Bild mit 19,4 Prozent in die Bürgerschaft gehievt. CDU und FDP koalierten mit dem Haufen, und nach etwas Theater über »Damm-« und »Tabubruch« herrschte Ruhe. Die Allianz platzte u. a., weil Innensenator Ronald Schill seine Nase mit Kokain bearbeitet hatte. Aber seine Mission war erfüllt: Der von ihm beförderte Polizeioffizier Hartmut Dudde ist heute leitender Polizeidirektor und organisiert mit einiger Regelmäßigkeit Prügelorgien gegen Demonstranten. Sein Verfahren heißt im Medienjargon »Hamburger Linie«, gemeint ist die Aufhebung von Grundrechten. Gerichtsurteile gegen Duddes rechtswidrige Praxis wirkten offenbar karrierefördernd.

Ab 2008 koalierte die CDU problemlos mit den Grünen – das erste Bündnis dieser Art in einem Bundesland. In Hamburg kann jeder mit jedem, wenn das Wohlwollen in den Villenvierteln gesichert ist. Die Stadt ist ein Testlabor für parlamentarische Turnübungen.

Das demonstrierten SPD und Grüne erneut ab 2015 nach einer Legislaturperiode mit absoluter Mehrheit der SPD. Beide Parteien hatten inzwischen gelernt, von welch entscheidender Bedeutung die Finanzindustrie für den Kapitalismus ist. Wer regiert, hat nicht in erster Linie sozialen Mörtel zu liefern, sondern sich als politischer Arm von Banken, Hedgefonds, Versicherungskonzernen und Drückerkolonnenführern, also einer Mafia, zu begreifen. SPD und Grüne warfen daher 2015 z. B. der ehemals staatlichen HSH Nordbank 16,2 Milliarden Euro Staatsknete hinterher und verkauften sie 2018 für eine Milliarde Euro an ein Konsortium unter Führung der US-Schattenbank Cerberus. Kurz vor der Wahl am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass SPD und Grüne den Steuerbetrug der Hamburger Warburg-Bank gedeckt und auf 47 Millionen Euro Zahlung verzichtet hatten. Weitere Beispiele lassen sich aufzählen.

Wer so verlässlich ist, darf bleiben. Die Medien inszenierten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Senatsparteien, die SPD gab sich im Wahlkampf »wirtschaftsverbunden«, die Grünen kümmerten sich um Klimasorgen – zur Zeit eine erfolgreiche Arbeitsteilung.

Ob FDP und AfD in der Bürgerschaft sitzen oder nicht, ist in Hamburg noch unerheblicher als anderswo. Wer im Rathaus regiert, dem sagen die Profis, d. h. einige von den 42.000, direkt, was zu tun ist. Wahlen sind an der Elbe, anders als in Thüringen, Folklore.