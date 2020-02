Prozessbeginn vertagt

Charles Platiau/REUTERS François Fillon (vorne rechts) und seine Ehefrau Penelope erschienen am Montag vor dem Pariser Gericht

Eigentlich sollte am Montag vor der Großen Strafkammer des Pariser Strafgerichts der Prozess gegen Frankreichs früheren Premierminister François Fillon eröffnet werden. Aus Solidarität mit den gegen die Rentenpläne der Regierung beantragte dessen Anwalt jedoch die Vertagung. Die Richterin gab statt, der Prozessbeginn wurde auf Mittwoch verschoben. Dem Regierungschef unter Präsident Nicolas Sarkozy werden Veruntreuung und Unterschlagung öffentlicher Gelder sowie unerlaubte politische Einflussnahme vorgeworfen. Fillon soll für fiktive Assistentenarbeit seiner Ehefrau Penelope und seiner beiden Kinder Marie und Charles vom Parlament über rund zwei Jahrzehnte illegal mehr als eine Million Euro kassiert haben.

Der Skandal, den die satirische Wochenzeitung Le Canard enchaîné im Januar 2017 aufdeckte, kostete den damaligen Präsidentschaftskandidaten der bürgerlichen Rechten drei Monate später den sicher geglaubten Wahlsieg. Fillon riskiert eine Freiheitstrafe von bis zu zehn Jahren, eine kolossale Geldstrafe sowie den Verlust des aktiven Wahlrechts. Die Anwälte der Nationalversammlung fordern als zivile Nebenkläger Schadenersatz in Höhe von 1,081 Millionen Euro.

Im November 2016 hatte die politische Rechte des Landes Fillon überraschend zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im April 2017 gemacht – gegen die erklärten Favoriten Alain Juppé und Nicolas Sarkozy. In der Öffentlichkeit schien allgemein ausgemacht, dass damit auch der neue Staatschef Frankreichs feststehe. Der scheidende Sozialdemokrat François Hollande hatte bereits auf eine zweite Kandidatur verzichtet. Dessen ehemaligem Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und Marine Le Pen, der Führerin des faschistischen Rassemblement National, räumten die Medien wenig Chancen auf den Sieg ein. Als der Canard Fillon am 25. Januar als gewöhnlichen Profiteur einer unter Politikern der Fünften Republik durchaus gängigen Praxis des Abschöpfens öffentlicher Gelder enttarnte, leitete die Justiz noch am selben Tag Vorermittlungen ein. Fillon, bis dahin als der »saubere« Kandidat der Rechten präsentiert, verlor seine Anhängerschaft und die Wahl.

Für Penelope, soviel steht ohne Zweifel fest und wird von Fillon nicht bestritten, hatte der streng katholische, erzkonservative Politiker aus der Provinz Sarthe (Pays de Loire) seit 1981 eine Assisentenstelle im Parlament eingerichtet und sie aus der Kasse der Abgeordnetenkammer bezahlen lassen. Eine »Arbeit«, zu der sie nach Ansicht des Untersuchungsrichters Serge Tournaire nie antrat. Weder Fillons Fraktionskollegen noch seine eigenen Büroangestellten konnten sich, von Tournaire befragt, daran erinnern, Penelope Fillon jemals in den Büros der Deputierten im Pariser Palais Bourbon gesehen zu haben. Fillons Einwand, der seiner Meinung nach unbedingt zum Freispruch führen müsse: Penelope, genannt »Penny«, habe eben nicht in der Hauptstadt für ihn gedient, sondern zu Hause. Im Château de Beaucé am Ufer des Flüsschens Sarthe, wo sie »die Verbindung« zwischen dem Abgeordneten Fillon und seinem Wahlkreis hergestellt, Briefe geöffnet und beantwortet sowie bedeutende Reden des späteren Ministerpräsidenten redigiert habe.

Das nehmen ihm inzwischen nicht einmal mehr seine »Freunde« in der rechten Partei »Les Républicains« (LR) ab. Vor allem die Anhänger des früheren Staatschefs Jacques Chirac hätten »dem selbsternannten Saubermann stets misstraut«, verriet LR-Mann Jean-Louis Debré den Autoren Gérard Davet und Fabrice Lhomme, die – pünktlich zum Prozess – ein Buch über »Die Jahre Fillon« veröffentlichten. Darin erklärt der Sohn des früheren Premiers Michel Debré den beiden, Fillon sei der typische »provinzielle Schwiegersohn«, von dem der bürgerliche Dorfarzt möchte, dass ihn seine Tochter heiratet – »am Sonntag geht man in die Kirche und lädt den Pfarrer zum Mittagessen ein, man hat das schönste Haus«. Fillons »Haus« ist in Wirklichkeit ein Schloss aus dem 14. Jahrhundert mit 1.100 Quadratmetern Wohnfläche und 18 Zimmern. Die Wirtschaftszeitung Capital schätzte im März 2017 allein die Unterhaltskosten auf rund 5.000 bis 7.500 Euro im Monat. Kommentar des Besitzers und Exministerpräsidenten Fillon: »Wer gut regieren will, muss ausgeglichen leben.«