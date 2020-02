Wie in Nazideutschland

Yves Herman/REUTERS Wagen mit antisemitischer Symbolik beim Karnevalsumzug in Aalst am Sonntag

Trauerspiel in Belgien: Wie schon in der Saison 2019 bediente sich der berühmte Karnevalsumzug im flämischen Aalst am Sonntag wieder ungeniert antisemitischer Stereotype. Die Mahnungen jüdischer Organisationen und des israelischen Außenministers trafen bei den Jecken offenbar auf taube Ohren. Im vergangenen Jahr hatte der Mottowagen einer Karnevalsgesellschaft, der Juden aus Pappmaché mit Hakennase und inmitten von Ratten und Geldsäcken zeigte, für große Empörung bis nach New York gesorgt. Im Nachgang entzog die UNESCO dem Aalster Karneval den Titel »Immaterielles Kulturerbe«.

Anscheinend kein Grund für manche Karnevalisten, es dieses Jahr anders zu machen. Die besagte Karnevalsgesellschaft holte dieselben Puppen aus der Mottenkiste und stellte sie in eine Art Schießbude – ein trotziger Seitenhieb auf die heftige Kritik im vergangenen Jahr. Mehr noch: Die Mitglieder trugen T-Shirts, auf denen Zielscheiben abgebildet waren. Eine weitere Gruppe war als jüdische Orthodoxe mit Fellmützen, langen Bärten und Schläfenlocken verkleidet, die eine »Klagemauer« aus angedeuteten Goldbarren mit sich führten.

»Das ist noch schmerzhafter als letztes Jahr«, sagte Hans Knoop vom belgischen »Forum der jüdischen Organisationen« (FJO) am Sonntag laut De Morgen online. »Da dachten wir noch, dass es vielleicht keine Absicht war, uns zu beleidigen, aber diesmal packen sie noch ein Schippe drauf.« Knoop fühlte sich an die Rosenmontagszüge in Mainz, Köln und Düsseldorf während der Nazidiktatur in Deutschland erinnert, als auf antisemitischen Mottowagen Juden mit Insekten, Mäusen und Ratten gleichgesetzt wurden. Die Welt betrachte Aalst inzwischen als »antisemitisches Nest«. »Ich sage nicht, dass das auch wirklich so ist, aber wer im Ausland diese Bilder sieht, wird nicht umhin können, diesen Schluss zu ziehen.«

Auch Belgiens geschäftsführende Premierministerin Sophie Wilmès, deren jüdische Mutter durch den Holocaust zahlreiche Verwandte verloren hatte, schaltete sich ein. »Der Gebrauch von Stereotypen, die Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen auf Grundlage ihrer Herkunft stigmatisieren, führt zu Zwietracht. Das gefährdet das Zusammenleben. Erst recht, wenn es um bewusste und wiederholte Aktionen geht«, stellte Wilmès am Sonntag fest.

Der flämische Bildungsminister, Ben Weyts, spielte die Vorfälle hingegen herunter. Weyts ist Mitglied der nationalistischen »Nieuw-Vlaamse Alliantie« (N-VA) und war als einziger Repräsentant der flämischen Regierung einer Einladung zum Umzug in Aalst gefolgt. Die Premierministerin müsse doch die Traditionen der belgischen Bürgerinnen und Bürger verteidigen, so Weyts. Statt dessen zeige sie nicht zum ersten Mal, dass sie keine Ahnung habe, wie Flandern kulturell ticke. Christoph D’Haese, Bürgermeister von Aalst und ebenfalls Mitglied der N-VA, stimmte seinem Parteikollegen zu: »Ich denke, die Parodien sind nicht von der Art, um sie als antisemitisch zu beurteilen.« Trotzdem habe er vorab versucht zu deeskalieren, aber der Aufruf aus Israel, die betreffenden Wagen zu verbieten, habe für Wut unter den Karnevalisten gesorgt.

Aalst mit seinen 86.000 Einwohnern liegt im Dreieck zwischen Brüssel, Gent und Antwerpen und ist die Karnevalshochburg in Flandern. Seit 1851 ziehen die Jecken begleitet von Mottowagen durch die Straßen, Zehntausende Besucher schauen zu. 2010 hatte die UNESCO den Umzug zum »Immateriellen Weltkulturerbe« ernannt – ein Fehler, denn schon drei Jahre später musste die flämische Provinzregierung bei der UNESCO vermitteln, nachdem auf einem Wagen Karnevalisten in SS-Uniformen mitgefahren waren. Angeblich eine Persiflage auf die flämischen Nationalisten der N-VA. Jedoch war auch dieses Jahr eine Fußgruppe als SS-Männer verkleidet.