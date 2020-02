Bürogebäude als Kapitalanlage attraktiver

Berlin. Auf dem Berliner Wohnungsmarkt gibt es erste Anzeichen für eine Preisstabilisierung, teilte der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Bundeshauptstadt am Montag mit. Allerdings würden »Investoren« von Wohngebäuden auf Büros ausweichen, sagte der Vorsitzende Reiner Rössler. Auch in anderen Großstädten richten immer mehr Kapitalbesitzer ihren Blick auf Bürogebäude, wie aus einem Gutachten des Spitzenverbands »Zentraler Immobilienausschuss« hervorgeht. 2019 seien bundesweit knapp 40 Milliarden Euro in Büroimmobilien geflossen, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr. Bei den Spitzenmieten wird in der Hauptstadt nahezu Frankfurter und Münchner Niveau erreicht. (dpa/jW)