Italien kämpft gegen Coronavirus

Yara Nardi/REUTERS In Casalpusterlengo schützen sich Angehörige der »Guardia di Finanza« am Montag mit Gesichtsmasken

In Italien hat die durch den neuen Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Lungenkrankheit bis Montag nachmittag mindestens sieben Todesopfer gefordert. Die Zahl der gemeldeten Infizierten stieg trotz drastischer Maßnahmen wie Sperrzonen auf rund 220, wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Montag in Rom erklärte. Mehr als 20 Menschen seien auf der Intensivstation. Am Vorabend waren es in ganz Italien nach Angaben des Zivilschutzes noch rund 150 gemeldete Infizierte.

Italien ist aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Dort kontrollieren Einsatzkräfte, wer rein und raus darf. In vielen Gegenden Norditaliens steht das öffentliche Leben praktisch still. In Venetien wurde die Gemeinde Vo abgeriegelt. Schulen, Universitäten und Museen blieben geschlossen. Auch der Karneval von Venedig, der bis Dienstag gehen sollte, ist abgesagt.

Die EU-Kommission kündigte indes Hilfszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Höhe von 232 Millionen Euro an. »Mit mehr als 2.600 Toten gibt es keine andere Option, als sich auf allen Ebenen vorzubereiten«, sagte der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic, am Montag in Brüssel. Das neue Hilfspaket solle die WHO unterstützen und Ländern mit schwächerem Gesundheitssystem zur Verfügung stehen. Allein 90 Millionen Euro sollen in die Suche nach einem Impfstoff investiert werden.

Derweil stieg in China die Zahl der Toten stark an. Die Gesundheitskommission berichtete am Montag in Beijing von weiteren 150 Covid-19-Todesfällen. Inzwischen sind nun mehr als 77.000 Infektionen und rund 2.600 Todesfälle erfasst, überwiegend in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina.

Der Ständige Ausschuss des Parlaments billigte formell die Verschiebung der diesjährigen Sitzung des Nationalen Volkskongresses. Der Schritt war zuvor bereits angekündigt worden. Ein neuer Termin für die ursprünglich für den 5. März geplante Plenarsitzung wurde nicht genannt, wie das Staatsfernsehen berichtete. Es ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte der Volksrepublik, dass die Sitzung des Volkskongresses verlegt wird. (dpa/jW)