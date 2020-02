Spott für Steigbügelhalter

Federico Gambarini/dpa

Beim Rosenmontagsumzug in Düsseldorf hatte das Thüringer Wahlmanöver von CDU, FDP und AfD-Abgeordneten zugunsten des Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) nach bundesweiter Kritik und dessen Rücktritt noch ein satirisches Nachspiel. Kemmerich, dessen Partei bei der Thüringer Landtagswahl nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde überwunden hatte, war am 5. Februar mit den Stimmen von CDU- und AfD-Abgeordneten zum Ministerpräsidenten gewählt worden, weil die bürgerlichen Parteien Bodo Ramelow (Die Linke) in diesem Amt verhindern wollten. (jW)