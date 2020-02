Messerwetzen in der CDU

Reuters [M]/Montage: jW In Kampfstimmung (von links): Jens Spahn, Norbert Röttgen, Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet und Friedrich Merz

Die Krise in der größten Regierungspartei spitzt sich zu. Die CDU stürzte am Sonntag bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg auf 11,2 Prozent ab, das schlechteste Ergebnis bei einer Wahl in der Hansestadt auf Landesebene seit fast 70 Jahren. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte der dpa noch am Wahlabend: »Das Ergebnis muss uns alle ein Stück wachrütteln, dass es gerade um viel geht«, und zählte auf: »Das ist Hamburg, das ist Thüringen, das sind die Umfragewerte, das ist die Lage der Bundespartei.«

Vorstand und Präsidium der CDU beschlossen am Montag eine Notbremsung. Nochparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte nach einer Sitzung der Gremien in Berlin, sie wolle ihr Amt früher abgeben als zunächst geplant. Ihr Nachfolger solle auf einem Parteitag am 25. April gewählt werden. Die Vorsitzendenwahl sei auch ein »ganz klares Präjudiz für die Kanzlerkandidatur«. In den nächsten Tagen sei mit weiteren Kandidaturen zu rechnen.

Damit wird eine Kampfabstimmung um den Vorsitz in der Partei, die noch vor kurzem als Stabilitätsanker in der Koalition mit CSU und SPD galt, wahrscheinlich. Kramp-Karrenbauer kündigte jedenfalls an, mögliche Bewerber würden »noch diese Woche klären, ob sie sich bewerben wollen«. Sie hatte zuvor mit Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn und Norbert Röttgen gesprochen. Röttgen hat bislang als einziger von den vieren seine Kandidatur offiziell erklärt.

Die CDU-Spitze hatte eine weitere Kampfabstimmung um den Vorsitz vermeiden wollen, die Bewerber stecken aber nicht zurück und wetzen die Messer. Kramp-Karrenbauer erhielt zwar laut eigener Auskunft von ihnen die Zusage, »dass sie jedwedes Ergebnis des Parteitags respektieren werden und sich erkennbar und sichtbar in die weitere Arbeit der CDU einbringen werden«. Das dürfte so haltbar sein wie jedes andere Wahlversprechen.

Vor zwei Wochen hatte Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt. Der Nachfolger sollte auf dem regulären Parteitag im Dezember bestimmt werden. Nun erklärte sie, die Situation sei »augenscheinlich so belastend geworden, dass wir die Klärung früher herbeiführen müssen«.

In der Sitzung der CDU-Spitze ging es neben der Führungsfrage auch um die Krisen der Partei in Thüringen und Hamburg. Vertreter der thüringischen CDU waren einbestellt worden, weil der Landesverband gegen die Vorgabe der Bundes-CDU aufbegehrt, den Linke-Politiker Bodo Ramelow nicht mit Stimmen aus der CDU im Landtag zum Ministerpräsidenten zu wählen.

Kramp-Karrenbauer schürte am Montag außerdem die schwelende Krise in der Regierungskoalition. Sie warf SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil eine Diffamierungs- und Schmutzkampagne gegen die CDU vor. Dieser behaupte, die CDU grenze sich nicht ausreichend von der AfD ab. Kramp-Karrenbauer wörtlich: »Dann soll er die Konsequenz ziehen und seine Partei auffordern, diese Regierung zu verlassen mit der CDU«, – oder er solle die Angriffe einstellen. Klingbeil wies die Vorwürfe zurück und legte zugleich laut dpa nach. Mit Blick auf die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen von AfD und CDU sagte er: »Das ist ein Tabubruch, der begangen wurde im Thüringer Landtag, von dem sich die CDU, so glaube ich, über lange Zeit nicht erholen wird. Weil die Frage, ob man nicht doch zusammenarbeitet, immer wieder gestellt werden wird.« Das werde im nächsten Jahr in Sachsen-Anhalt zu erleben sein und wahrscheinlich auch in Mecklenburg-Vorpommern.