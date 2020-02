Viele Tote durch Schüsse in Hanau

Boris Roessler/dpa Hanau: SEK-Beamte am Donnerstag morgen in der Nähe eines der Tatorte im Einsatz

Hanau. Bei einer Gewalttat im hessischen Hanau hat ein Mann zehn Menschen getötet. Stunden nach dem Verbrechen an zwei unterschiedlichen Tatorten mit neun Toten entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau – dort fanden Spezialkräfte noch eine weitere tote Person. Insgesamt kamen damit elf Menschen am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag ums Leben.

Noch in der Nacht übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls. Bild.de und Focus online berichten von einem mutmaßlich rechten Motiv für den Anschlag. Der mutmaßliche Täter Tobias R. habe ein Bekennerschreiben mit entsprechender Argumentation hinterlassen.

Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr. Nur rund zwei Kilometer davon entfernt im Stadtteil Kesselstadt befindet sich ein weiterer Tatort. Dort wurden ebenfalls Schüsse abgefeuert. Einer der Tatorte ist eine Shisha-Bar am Heumarkt, einer Straße, die etwas am Rande der Innenstadt von Hanau mit seinen rund 100.000 Einwohnern liegt. (dpa/jW)

Weitere Berichterstattung folgt.