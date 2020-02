Erdogan will reden

Khalil Ashawi/REUTERS Türkische Militärfahrzeuge in Hazano in der syrischen Provinz Idlib (11.2.2020)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für den 5. März einen Vierergipfel zur Lage in Nordwestsyrien angekündigt. Er werde mit den Präsidenten Frankreichs und Russlands, Emmanuel Macron und Wladimir Putin, sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen, um über die Lage in Idlib zu sprechen, sagte Erdogan der Nachrichtenagentur Reuters am Sonnabend. Die Türkei sei dort zum Äußersten entschlossen, das habe er Putin, Merkel und Macron gegenüber telefonisch klargemacht. Wo das Treffen stattfinden soll, sagte Erdogan nicht. Keiner der drei genannten Staatschefs hat es bisher bestätigt.

Einen Tag zuvor, am Freitag, hatte Erdogan die USA aufgefordert, die Türkei mit Patriot-Abwehrraketen auszustatten, um syrische und russische Luftangriffe in Idlib abwehren zu können. Ein weiterer türkischer Soldat war bei Luftangriffen beim Ort Nairab getötet worden, wofür Ankara Syrien verantwortlich machte. Türkische Soldaten hatten Berichten zufolge am Donnerstag eine gemeinsame Offensive des Dschihadistenverbandes Haiat Tahrir Al-Scham (Allianz zur Befreiung Syriens, ehemals Nusra-Front) und der Nationalen Befreiungsfront (NFL) unterstützt. Bei dem Angriff auf Stellungen der syrischen Armee sollte der Ort Nairab zurückerobert werden. Aufnahmen einer russischen Überwachungsdrohne dokumentierten den Einsatz türkischer Artillerie zur Unterstützung des Angriffs auf die syrischen Stellungen. Aus syrischen Oppositionskreisen hieß es, die türkische Armee unterstütze die Dschihadisten und habe Truppen und schwere Waffen um Nairab zusammengezogen. Der Angriff wurde von der syrischen Armee und ihren Unterstützern Russland und Iran zurückgeschlagen. Nairab liegt südöstlich der Provinzhauptstadt Idlib an der Autobahn »M 4«, die Aleppo mit Latakia verbindet und die die syrische Armee wieder unter Kontrolle bringen will. Damit wären die Dschihadisten von jeglichem Nachschub abgeschnitten. Die Freigabe der Autobahnen »M 4« und »M 5« war bereits im Deeskalationsabkommen vom September 2018 vereinbart worden.

Am Freitag unterstrich Putin in einem Telefonat mit Erdogan seine »ernsthaften Sorgen über die anhaltenden aggressiven Aktionen der extremistischen Gruppen« in Idlib. Dabei habe er die Souveränität Syriens sowie die von den Extremisten ausgehende Terrorgefahr hervorgehoben, hieß es in einer Mitteilung des Kreml. »Die Souveränität und territoriale Integrität Syriens« müssten »bedingungslos respektiert« werden. Die Türkei schickt seit Anfang Februar kolonnenweise Militärfahrzeuge, Panzer, schwere Waffen, Munition und Soldaten in die Provinz Idlib. Syrien spricht von einer völkerrechtswidrigen Besatzung.

Macron und Merkel hatten Putin in einem Telefonat am Freitag zu einem sofortigen Waffenstillstand in Idlib aufgefordert. Eine ähnliche Initiative der westlichen Vetomächte und Deutschlands war bereits im UN-Sicherheitsrat am vergangenen Mittwoch gescheitert. Viele Länder gäben Moskau Ratschläge, was es tun solle und wie, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia bei der Sitzung in New York. Russland habe hingegen folgende Vorschläge: »Erstens muss man aufhören, die Militanten zu schützen, einschließlich der vom UN-Sicherheitsrat gelisteten Organisation Haiat Tahrir Al-Scham.« In den von der syrischen Armee gesicherten Waffendepots der Dschihadisten habe man »moderne westliche Munition« gefunden. Viele der Depots befänden sich »in Schulen und Krankenhäusern«, die »zu Kampfstellungen umfunktioniert« worden seien. Die Waffenlieferungen an die Kämpfer müssten aufhören.

Der militärische Beobachter Scott Ritter geht davon aus, dass die USA nicht zugunsten der Türkei militärisch in Idlib eingreifen werden. Der Mechanismus zwischen Washington und Moskau funktioniere, bestätigte auch der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko am Wochenende im russischen Fernsehsender Channel One. Beide Seiten wüssten, »wer was wo tue«, tatsächlich sei manchmal sogar von »Koordination« die Rede, so Gruschko. Aus politischen Gründen vermeiden die USA den Begriff »Koordination« jedoch und sprechen über »Deconfliction«. Damit ist gemeint, dass das russische und das US-Militär einen ständigen Gesprächskanal aufrechterhalten, um eine Konfrontation zwischen beiden Truppen in Syrien zu verhindern.