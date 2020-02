Auf die Straße

Markus Scholz/dpa Den Opfern ein Gesicht geben: Teilnehmer der antifaschistischen Demonstration am Samstag in Hamburg

In Sichtweite des Hamburger Rathauses schreit ein afghanischer Flüchtling über die Anlage des Lautsprecherwagens seine Wut heraus. Fast bricht seine Stimme. »Ihr träumt davon, Menschen zu entsorgen«, ruft er und meint die AfD, deren Bürgerschaftsfraktion eine Straße weiter ihre Büros hat. Der Afghane ist nicht der einzige Redner, der an diesem Samstag, einen Tag vor der Wahl zur neuen Bürgerschaft, der protofaschistischen Partei eine Mitschuld am rassistischen Anschlag von Hanau am Mittwochabend gibt. »Ganz Hamburg hasst die AfD!«, skandieren die Demonstranten, als sie durch die Mönckebergstraße ziehen.

In der Hansestadt demonstrierten am Samstag rund 1.000 Menschen unter der Losung »Gegen rechten Terror!« Zur Demo aufgerufen hatten unter anderem der Dachverband der kurdischen Vereine in Deutschland und der kurdische Frauenrat »Rojbin«. In Hanau kamen am Samstag etwa 6.000 Menschen zusammen, um der neun Opfer des Anschlags zu gedenken, auch in anderen Städten gab es Kundgebungen.

Mit einer Schweigeminute am Hauptbahnhof hatte die Demo in Hamburg begonnen. Dann verlas eine Sprecherin des Frauenrates die Namen der neun Opfer von Hanau und berichtete,, was bisher über sie bekannt ist. Unter den Opfern ist Ferhat Ünver, der kurdische Wurzeln hatte, aber in der BRD geboren wurde. In der Türkei sei er nie gewesen. Ferhat habe viele Pläne und Träume gehabt, sagte die Rednerin, hatte gerade seine Lehre zum Heizungs- und Gasinstallateur abgeschlossen und wollte sich selbstständig machen. Am Mittwoch abend hatte er sich wie so oft in der Arena-Bar im Hanauer Stadtteil Kesselstadt mit Freunden getroffen. Ferhat Ünver wurde nur 22 Jahre alt.

Auch Mercedes Kierpacz wurde in der Arena-Bar von dem Täter erschossen. Sie hatte dort gearbeitet. Sie war deutsche Staatsbürgerin und war eine Romni, also eine Angehörige der Minderheit der Roma. Mercedes Kierpacz hinterlässt zwei Kinder, einen 16 Jahre alten Jungen und eine neun Jahre alte Tochter. Als der Demonstrationszug in Hamburg sich in Bewegung setzte, trugen Teilnehmer Schilder mit den Namen sämtlicher neun Opfer des Terroranschlags voran.

Die Gewalt sei für Migranten und ihre Familien nichts Neues, sagte Yavuz Fersoglu, Anmelder der Demonstration, bei seiner Rede. Auch nicht, dass sie vom Staat nicht geschützt werden. »Das kennen wir von den NSU-Morden«, rief Fersoglu aus. Das milde Urteil im NSU-Prozess sei eine Aufforderung an alle Nazis gewesen, »weiterzumorden«. Seitdem habe es unzählige weitere Anschläge auf Migranten und Juden gegeben. Es sei klar, »dass wir nicht auf die bauen können, die damals von Döner-Morden und heute von Shisha-Morden reden und von Fremdenfeindlichkeit statt Rassismus«. Für »Wehret den Anfängen!« sei es schon zu spät, sagte Fersoglu: »Wir nehmen uns das Recht, uns selbst zu verteidigen.«

Eine Rednerin richtete Grüße an die Demonstranten in Hanau und verlas einen Text mit klaren Forderungen an die Politik, der auch in der hessischen Stadt und bei einer Demo in Berlin vorgetragen wurde. So forderte sie die »Entwaffnung aller Nazis«, die »Entnazifizierung des Verfassungsschutzes« und die Einrichtung eines angemessenen Fonds für Opfer rechten Terrors. Die »Pathologisierung der Täter« müsse aufhören, umgehend ein Aktionsplan gegen rechts aufgestellt werden.

In Hanau hatten die Organisatoren nur mit 2.000 Demonstranten gerechnet; es kamen aber mehr, viele waren auch aus anderen Orten angereist. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie »Muss erst getötet werden, damit ihr empört seid?« und Fotos der Opfer durch die Stadt. »Wir sind in tiefer Trauer und wir sind wütend«, sagte die Sprecherin des Bündnisses »Solidarität statt Spaltung«, Newroz Duman. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir legte zusammen mit Vertretern der Kurdischen Gemeinde am Heumarkt, dem ersten Tatort vom Mittwoch, einen Kranz nieder. Er hoffe, dass »dieses Jahr in die Geschichte eingeht als das Jahr, in dem die Republik Ernst macht gegen Rechtsradikalimus«, sagte Özdemir.