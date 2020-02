Eingeständnis des Scheiterns

Darren England/AAP/dpa Erinnerung an historisches Unrecht am »Invasionstag« in Brisbane: Solidaritätsbekundung mit den Aborigines (26.1.2020)

Es waren ungewöhnlich selbstkritische Töne von Spitzenpolitikern, die am 12. Februar im australischen Parlament zu vernehmen waren. Bei der Vorstellung des aktuellen »Closing the Gap«-Reports – dem Bericht zur Verbesserung der Lage der Aborigines hinsichtlich verschiedener sozialer Indikatoren – räumte selbst der konservative Premierminister Scott Morrison ein teilweises Scheitern des bisherigen Ansatzes ein. Man könne das Problem ohne eine echte, tiefgreifende Partnerschaft mit den Betroffenen und deren Interessenverbänden nicht lösen, lautet die aus den jüngsten Statistiken abgeleitete Erkenntnis des Regierungschefs. Auch der sozialdemokratische Oppositionsführer Anthony Albanese äußerte sich ähnlich. Es dürfe nicht länger nur leere Versprechen der Politik geben, ohne dass sich nachhaltig etwas ändere, so der Tenor seiner Rede.

Kaum Fortschritte

Ausgangspunkt solch seltener Beiträge, die nichts schönzureden versuchen, sondern Fehler und Scheitern offen benennen, sind die insgesamt äußerst bescheidenen Fortschritte, die der aktuelle Bericht attestiert. In fünf der sieben Kategorien sind die gesetzten Zielmarken, die Labor-Chef Albanese ausdrücklich schon als »moderat und nicht besonders ehrgeizig« einstufte, klar verfehlt worden. Lediglich bei frühkindlicher Bildung und dem Zugang zur Abiturstufe befinde man sich auf gutem Wege. So lautet das Ziel, bis 2025 mindestens 95 Prozent aller Vierjährigen aus Aborigines-Familien in Betreuungseinrichtungen zu haben. 2018 lag dieser Wert immerhin bei 86,4 Prozent – ein fast zehnprozentiger Anstieg gegenüber den Werten zwei Jahre zuvor. Die Zahl der indigenen Australier, die das zwölfte Schuljahr abschließen, hat sich seit 2008 um 21 Prozent erhöht. Zwar machen auch etwas mehr Jugendliche aus der Mehrheitsgesellschaft Abitur, doch da die Zunahme dort geringer ausfällt, hat sich der Abstand zwischen beiden Gruppen nunmehr um 15 Prozentpunkte verringert.

Das sind allerdings auch die einzigen echten Erfolgsmeldungen zur Aufgabe, die nach wie vor enorme sozioökonomische Benachteiligung der Minderheit einzudämmen. Bei der Alphabetisierung liegen die Fortschritte deutlich unter der Zielmarke, die vorsah, in der Dekade 2008 bis 2018 die Zahl jener zu halbieren, die selbst die Mindeststandards für Lesen, Schreiben und Rechnen nicht erreichen. Verbesserungen gab es je nach Alter nur bei drei bis elf Prozent der Kinder. Viele Aborigines sind damit weiterhin funktionale Analphabeten. Diese Kategorie steht in enger Beziehung zu einer anderen, nämlich der Schulbesuchsrate. Diese verharrt bei den Kindern aus indigenen Familien bei lediglich 82 Prozent. In den letzten fünf Jahren habe es diesbezüglich keine erfassbaren Fortschritte gegeben, registrieren die Autoren des Reports.

Die Kindersterblichkeit zu halbieren, gelang ebenfalls nicht. 2018 starben bei Aborigines 141 von 100.000 der unter Fünfjährigen. Der Wert liegt mehr als doppelt so hoch wie der bei »weißen« Australiern (67). Besonders bitter: Seit 2008 ist der Abstand insgesamt sogar noch gewachsen. Ähnlich düster sieht es bei der Lebenserwartung aus. Da diese bei beiden Teilgruppen mit ähnlichen Raten zunimmt, ist dort ein beabsichtigtes Schließen der Schere bis 2031 kaum mehr erreichbar. Indigene Männer lebten zwischen 2015 und 2017 im Schnitt 8,6 Jahre weniger als ihre »weißen« Landsleute, bei den Frauen waren es 7,8 Jahre. »Kein Fortschritt«, urteilt der Bericht auch in diesem Punkt. Da mag es schon nicht mehr verwundern, dass auch bei der Kategorie Beschäftigung im Grunde keine nennenswerte Positivbewegung festzustellen war. Während drei Viertel der erwachsenen Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft einen regulären Job haben, ist es bei den Aborigines nur knapp jeder zweite (49 Prozent). Und bekanntermaßen trägt gerade das Fehlen adäquater eigener Einkommensmöglichkeiten, das Überleben mittels staatlicher Leistungen, zu Problemen wie Alkoholismus und Drogenkonsum bei.

Rassistisches Erbe

Die gegenwärtige Situation sei »unentschuldbar«, räumte Premier Morrison ein. Er wünsche sich gleiche Chance für indigene und weiße Kinder, wisse aber in der Tat momentan nicht, bis wann dies erreichbar sei. Der frühere Oppositionsführer William »Bill« Shorten, der Morrison als Labor-Spitzenkandidat bei der letzten Wahl unterlag, sprach in seiner Rede das generelle Problem an, das die Gesellschaft noch immer mit dem rassistischen Erbe habe. Es gehe somit nicht nur um Bildungs- und Jobchancen, sondern auch den Fakt, dass Indigene nur wegen ihrer Hautfarbe allzu oft schon für geringste Delikte mit Gefängnis bestraft werden. Insofern bleibe eine prinzipielle Schere »zwischen Worten und Handeln«, nahm er die Politik insgesamt noch stärker in die Pflicht.