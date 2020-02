»Unverzeihlicher Anschlag auf den ÖPNV«

Architektenbüro C.F. Møller/dpa Hamburg: Der Fernbahnhof Altona soll an den Stadtrand verlegt werden – Immobilienhaie brauchen Platz

Hamburg will den Fernbahnhof Altona verlegen. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat jetzt seine Klage gegen das Projekt zurückgezogen, den Weg für das Projekt frei gemacht. Sie halten die Verlegung für widersinnig. Warum?

Der Bahnhof Altona ist einer der größten Bahnhöfe des Landes, er ist sehr wichtig für den Fern- und auch den Regionalverkehr. Er ist ein zwar hässlicher, aber überaus funktionaler Bahnhof, völlig barrierefrei, er liegt mitten in der Stadt, er ist zu Fuß oder mit dem Rad von rund 250.000 Menschen gut zu erreichen. An den Bahnhof ist zudem die wichtigste Autoladestation des Landes angeschlossen. Und jetzt soll dieser perfekt funktionierende Bahnhof mitten aus dem Leben an einen Friedhof in Diebsteich verlegt werden, in ein tristes Industriegebiet. Das ist absurd – aus ökologischen, verkehrlichen, ökonomischen Gründen.

Was ist in Diebsteich geplant?

Dort soll ein Bahnhof in 15 Metern Höhe entstehen, noch hässlicher als der alte. Schlimmer noch: Dieser neue Hochbahnhof wird ein Drittel weniger Gleise haben, also auch viel weniger Kapazität als der alte, und er wird nur über Aufzüge und Rolltreppen und Treppen erreichbar sein. Warum macht man so einen Unfug? Der neue Bahnhof verhindert genau das, was Bahn und Politik derzeitig so vollmundig versprechen: eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen. In 15 Metern Höhe entsteht statt dessen ein Dauerärgernis für Behinderte und Ältere, eine Dauerbelästigung für alle, etwas schlichtweg Unbequemes. Der alte Bahnhof ist ein optimaler Verkehrsknotenpunkt, da sind S-Bahnen, da ist ein Busbahnhof. Man hat kurze Wege, man kann von Fernzügen rasch in Regionalbahnen oder Busse wechseln. In Diebsteich ist das nicht mehr möglich, dort ist man isoliert, das Umsteigen wird zum zeitraubenden Unterfangen. Diese Verlegung ist ein unverzeihlicher Anschlag auf den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr.

Aber gepredigt wird doch immer das Gegenteil: Der ÖPNV soll ausgebaut werden.

Das ist ja das Widersinnige. Alle reden davon, mehr Personen, mehr Güter auf die Schienen zu bringen – dem Klima zuliebe. Senat und Bahn machen faktisch das Gegenteil. Diese Verlegung ist ein Förderprogramm für den Autoverkehr. Und noch eine Umweltsünde, die leider kaum Beachtung findet: Dieser Betonhochbahnhof in Diebsteich setzt beim Bau große Mengen an Treibhausgasen frei. Es ist schon erstaunlich, dass die Grünen bei diesem Umweltfrevel mitmachen. Rational ist das Projekt nicht zu erklären. Ein Verkehrsplaner, der nicht namentlich genannt werden will, sagt in meinem Buch über diese Bahnhofsverlegung: »Dieses Projekt riecht nach Korruption.«

Durch die Klage des VCD und anderer war das Projekt im Herbst gestoppt worden. Wieso ist der VCD umgekippt?

Das war ja wirklich mal ein Wunder, dass ein Gericht bei einer Bahn-Sache, bei der soviel Geld auf dem Spiel steht, einem Kläger Recht gegeben hat. Aber dass der VCD als letzter verbliebener Kläger einknicken würde, war mir klar. Ein Mitglied des VCD, das sich über das Einknicken seines Vereins ärgert, vermutet in einem Leserbrief im Hamburger Abendblatt, »dass der VCD sich dem Vorwurf aussetzt, sein Klagerecht verkauft zu haben«. Ich vermute, er vermutet das Richtige.

Auf dem freiwerdenden Areal sollen Wohnungen gebaut werden. Meinten Sie das mit »der Bahn-Sache, bei der soviel Geld auf dem Spiel steht«?

Ja. Diese Bahnhofsverlegung ist ein Projekt für Investoren, der ökologische Bahnverkehr wird Opfer von Immobilienhaien. Aber wertvolles Bahngelände ist doch nicht dazu da, die verkorkste Wohnungs- und Baupolitik des Senats zu lösen! Kein Mensch käme auf die Idee, das Maschener Kreuz zu verlegen, um dort Wohnungen zu errichten. Der einzige Gewinner bei diesem Spiel ist die Bahn. Sie hat den Bahnhof Altona, für sich Kosten sparend, konsequent verfallen lassen und die riesige Gleisanlage, die sie einstmals geschenkt bekommen hat, für 40 Millionen an die Stadt verkauft. Dazu übernimmt Hamburg auch noch die millionenschwere Sanierung des Geländes – und opfert den so wichtigen Bahnverkehr. Ich verstehe nicht, warum die Hamburger nicht aufschreien.