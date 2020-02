Druck für Assange

Newscom/Picture Alliance Demonstranten forderten am Sonnabend in London die Freilassung von Assange, unter ihnen Yannis Varoufakis (2. v. l.), Vivienne Westwood (3. v. l.), John Shipton (5. v. l.) und Roger Waters (6. v. l.)

Bevor am heutigen Montag in London die Hauptanhörung im Prozess gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange beginnt, haben in der britischen Hauptstadt am Sonnabend Tausende gegen eine mögliche Auslieferung des gebürtigen Australiers an die USA demonstriert. Mit Schildern und Transparenten, auf denen unter anderem »Journalismus ist kein Verbrechen« und »Keine Auslieferung von Assange« stand, zogen die Protestierenden von der diplomatischen Vertretung Australiens bis zum Parlamentsgebäude. Auch mehrere Prominente sowie der Vater von Assange, John Shipton, nahmen an dem Marsch teil.

Washington hatte Großbritannien im Juni des vergangenen Jahres ein Gesuch auf Auslieferung von Assange übermittelt. Sollte dem stattgegeben werden, drohen dem Journalisten bei Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten insgesamt 175 Jahre Gefängnis, selbst die Todesstrafe wäre möglich. Die Anklage des US-Justizministeriums wirft Assange vor, von der US-Gefreiten Chelsea Manning geheime Dokumente erhalten und auf der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht zu haben. Mit Hilfe der rund 470.000 Dateien wurden 2010 schwerste US-Kriegsverbrechen in Afghanistan sowie im Irak aufgedeckt und belegt. Manning befindet sich derzeit in US-Beugehaft, da sie sich weigert, gegen Assange auszusagen.

Seit April 2019 sitzt Assange im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh – seit Ende Januar zwar nicht mehr in Isolationshaft, jedoch weiter unter unmenschlichen Bedingungen. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte der UN-Sonderbeauftragte über Folter, Nils Melzer, in einem offenen Brief die foltergleichen Haftbedingungen des Gefangenen angeprangert. Zusammen mit einem Team aus rund 120 Ärzten kam er zu dem Ergebnis, der Journalist leide unter »Symptomen psychologischer Folter«. Sein Vater und Anwälte berichten regelmäßig von der schlechten körperlichen und psychischen Verfassung Assanges.

Wie groß die Angst der US-Regierung vor Assange ist, zeigt auch eine am Freitag veröffentlichte Meldung. Darin berichten NDR und WDR unter Berufung auf ein vertrauliches Dokument der ermittelnden Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Virginia, im Falle seiner Auslieferung drohe dem Journalisten strengste Isolationshaft. Demnach würden »spezielle Verwaltungsmaßnahmen« der Justiz ermöglichen, Assange strikt von der Außenwelt abzuschirmen. Auch die Kommunikation mit seinen Anwälten könne überwacht werden, falls das zur »Abwehr von Gefahren für die nationale Sicherheit der USA« notwendig sei.

Washington geht es darum, ein Exempel zu statuieren. Drei der insgesamt 18 Anklagepunkte beziehen sich einzig auf den Akt der Veröffentlichung der geleakten Geheimdokumente. Darin liegt die Tragweite des Auslieferungsprozesses: Es handelt sich um einen Angriff auf die Pressefreiheit durch die US-Regierung. Angesichts dessen erneuerte der UN-Sonderbeauftragte Melzer vor dem Anhörungstermin seine Aufforderung an die britische Justiz, sich an geltendes Recht zu halten, nach dem keine Häftlinge wegen »politischer Vergehen« an andere Länder ausgeliefert werden dürfen. Auch US-Whistleblower Edward Snowden forderte die Richter im Interview mit NDR und WDR auf, das Auslieferungsersuchen zurückzuweisen: »Das Verfahren gegen Julian Assange stellt einen Präzendenzfall dar, der nicht nur ihn, sondern auch unabhängigen und kritischen Journalismus im allgemeinen kriminalisieren soll.«