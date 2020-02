jW

Eigentum verpflichtet

Zu jW vom 17.2.: »Macht hat Vorrang«

(…) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klagte vor der Münchner »Sicherheitskonferenz« über den Rest der Welt: über Russland sowieso, über die Chinesen (…) und, man höre und staune, über die USA wegen mangelhafter transatlantischer Zusammenarbeit. Vielen genügt zwar die transatlantische Präsenz in der BRD mit 36.000 US-Soldaten an elf Hauptstandorten (…) sowie Atomwaffen auf dem Fliegerhorst in Büchel. Aber (…) Europa muss ran, so Steinmeier: »In der Mitte Europas darf kein ängstliches Herz schlagen.« Doch schreiten wir nicht schon recht forsch voran? (…) 37.000 Soldaten karrt die NATO in diesem Frühling bis 100 Kilometer vor St. Petersburg, deutsche Panzer inklusive. Wir sind Weltmeister des Waffenexports. (…) Wir sind bald auch Rüstungsweltmeister. Zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt heißt die magische Zahl! Dafür schauen wir zu, wie die Flüchtlinge, die westliche Politik verursacht hat, an den Grenzen der EU in Dreck und Unrat verkommen. (…) Wir sind unfähig, jene Migranten, die das Glück hatten, in unser reiches Land zu gelangen, wirksam zu integrieren. Wir lassen zu, dass sie von politischen Dunkelmännern zum Popanz gemacht werden. Neben den vielbeschworenen hehren äußeren Zielen ist im Inneren unseres Landes ebensoviel zu tun. Ein (…) Tempolimit, wie es in der ganzen Welt üblich ist? Nicht in Deutschland. Ein vernünftiges Gesetz über Organspende? Nicht bei uns. Ein »Lebensmittelgipfel« bei der Kanzlerin? Außer Worthülsen nichts von Nachhaltigkeit! Nicht einmal für die »Lebensmittelampel« reichte es. Das Vorzeigeunternehmen »VW« – Betrüger an seinen Kunden. (…) Das Eurounternehmen »Airbus« mit maßgeblicher deutscher Beteiligung – ein weltweit agierender Zahler von Schmiergeld. (…) Und da wollen wir die Welt retten? Materiell wären wir dazu in der Lage. Die Staatskassen sind voll. Auch gibt es genügend Superreiche, die an den Rettungsmaßnahmen beteiligt werden sollten. (…) Wie vielen Übeln könnte abgeholfen werden! So will es auch unser Grundgesetz: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.« Darüber sollte der Bundespräsident einmal sprechen!

Norbert Staffa, Großolbersdorf

Aufräumen nötig

Zu jW vom 10.2.: »Hilflos in Uniform«

Es wird nicht nur polizeilich – Beispiel Dessau – gemordet, sondern dann auch gnadenlos versagt. Juristisch sieht es genauso aus. Während sich in Berlin vier Beamte von einer schmächtigen Punkerin so bedroht fühlten, dass sie sie (…) töteten, so waren die Beamten in Halle noch nicht mal willens, sich um eine angeschossene, am Boden liegende Frau zu kümmern. Seltsam auch, dass der Mörder zunächst ungehindert entkommen konnte. Nicht mal ein Warnschuss oder eine sofortige Verfolgung. Ich denke, dass unsere Politiker nicht immer nur rituell die »Zivilgesellschaft« fordern, sondern auch einfach nur mal aufräumen sollten in ihrem Polizei- und Justizapparat!

Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail

Chile ist aufgewacht

Zu jW vom 18.2.: »Rechtes Aufbäumen«

Ihr Artikel erweckt den Anschein, die Rechte in Chile sei auf dem Vormarsch. Dem ist absolut nicht so. Das rechte Lager ist heillos zerstritten. (…) Die Holzstöcke, von denen Sie schreiben, sind Schlagstöcke und Baseballschläger, die unter Billigung der anwesenden Polizeieinheiten brutal gegen friedliche Demonstranten eingesetzt werden, von Männern, die faschistischen Terrorzellen angehören, sich durch Hakenkreuze kenntlich machen und laut Sätze skandieren wie: »Wir werden euch wieder alle umbringen.« Das sind keine »Rechten«, das ist die faschistische braune Pest, die Augusto Pinochet zum Leben erweckt hat. (…) Aber Chile ist aufgewacht! Die rechte Regierung hat angesichts von Millionen von Protestierenden und in einem Anfall von Schwäche einem Referendum zu einem neuen Grundgesetz zugestimmt, was sie inzwischen bereut. Die Chilenen haben begriffen, dass das alte, undemokratische Grundgesetz von Pinochet die brutale Durchsetzung des Neoliberalismus erst ermöglicht hat. Um der Misere der sozialen Ungerechtigkeiten, eines menschenunwürdigen Lebens ein Ende zu machen, braucht Chile eine neue Verfassung. Das ist fest in den Köpfen der Menschen verankert. Sie wollen keinen Bürgerkrieg, sie wollen eine neue Verfassung, die von unabhängigen ganz normalen Bürgern ausgearbeitet werden soll!

Borgis Lohan, Santiago de Chile (Onlinekommentar)

Brave Fußabtreter

Zu jW vom 20.2.: »Kahlschlag bei Real«

Ich war 30 Jahre lang Mitglied verschiedener Gewerkschaften. »War« deshalb, weil ich in Kürze austrete. Dafür gibt es inzwischen 100.000 Gründe. Zum Beispiel, wenn ich folgenden Satz lese: »Das Metro-Management lasse sich ›für die Vernichtung von wahrscheinlich mehr als 10.000 Arbeitsplätzen feiern, und das Bundeswirtschaftsministerium sieht tatenlos zu‹, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Mittwoch.« Da kommt mir mittlerweile die Galle hoch. Seit 30 Jahren erleben wir in diesem Land einen fulminanten sozialen Kahlschlag, dem der Genosse der Bosse 2003 (…) mit seiner Hartz-IV-Tyrannei unter Mitwirkung eines verurteilten Straftäters und von DGB-Gewerkschaften die sprichwörtliche Krone aufgesetzt hat. Ergo sitzt die Politik nicht neutral am Tisch, sondern forciert aktiv die soziale Spaltung. Die Gewerkschaften fungierten seither stets als braver Fußabtreter, schließlich sind sie »Sozialpartner« und »Komanager«, und der Klassengedanke ist völlig out – bei den Gewerkschaften wohlgemerkt, bei den Kapitalisten, die den Leuten so übel mitspielen, natürlich nicht. Für die ist das ein Heimspiel, denn sie wissen, auf welche Seite sie gehören. Statements wie das oben genannte hängen mir förmlich zu den Ohren heraus (…). Statt die Opfer dieser Politik endlich zu vereinen und in einen gemeinsamen Widerstand wie im Nachbarland zu führen, höre ich ständig dieses Genöle und die hilflosen Appelle an eine nur scheinbar neutrale Politik.

Mary-Louisa Perez, per E-Mail