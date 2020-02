Alles schmilzt

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alex_G._Fader_Fort_Presented_by_Converse,_SXSW_Austin_Texas_2015-_(25188814041).jpg (CC BY 2.0) Spielerisch verzerrte Stimme: Sandy Alex G

Seit 2015 nennt sich Alex Giannascoli nicht mehr Alex G, sondern Sandy Alex G. Was zwar etwas bekloppt aussieht, aber mit der furchtbaren Singersongwriterin aus Los Angeles gleichen Namens wird er seitdem zumindest nicht mehr verwechselt. Die Wahrheit ist nicht immer schön.

Die Musik von Sandy Alex G hingegen sehr, wenn man das mal so nichtssagend dahin schreiben darf. Denn, abgesehen von sehr frühen Arbeiten, die der 27jährige Künstler aus Philadelphia auf seiner Website veröffentlicht hat, sind mindestens die letzten drei Alben »Beach Music« (2015), »Rocket« (2017) und »House of Sugar« (2019) Werke, deren verspulter Borderline-Intensität und merkwürdiger psychedelischer Beschwingtheit man rasch erliegt.

Die melancholischen Melodien verfangen leicht, aber nicht zu leicht. Aus der lässigen, häufig gitarrenbetonten Spielweise wehen Erinnerungen aus den 90ern, an Pavement und Elliott Smith herüber. Eine treue Fangemeinde hat der vom New Yorker Musikmagazin The Fader mal als »the internet’s secret best songwriter« bezeichnete junge Mann mit der brüchigen, androgynen Stimme längst um sich geschart.

Es ist eine seltsam suggestive Stimme, und Sandy Alex G verstärkt diese Wirkung, indem er sie spielerisch verzerrt und verdreht. Wie er auch seine Songs zu weiten Teilen über die Traumspur laufen lässt, (Gitarren-)Sounds verbiegt oder schmilzt und kinderartige Gesänge herumgeistern lässt wie surreale Mittsommerfragezeichen.

Es liegt ein sympathischer Irrsinn in den Stücken, der bewusst oder unbewusst die Nähe sucht zu Ween, Atlas Sound und Youth Lagoon, dabei aber weniger abgedreht verfährt und so mehr Intimität erzeugt. Man möchte sich gern anfreunden mit den Platten – und vielleicht ein bisschen zusammen kiffen oder MDMA nehmen.