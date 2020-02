Der eine Schlag

Andrew Couldridge/Action Images via Reuters Knapp daneben: Tyson Fury (r.) und Deontay Wilder in Action (Staples Centre, Los Angeles, 1.12.2018)

Tyson Fury liegt auf seinem Rücken und schaut benommen ins Nichts. Kurz zuvor hatte ihn Deontay Wilder mit einem linken Haken zu Boden geschickt. Es ist bereits die zwölfte Runde im ersten Duell um den Schwergewichtstitel nach Wertung des Verbandes WBC zwischen Herausforderer Fury und Titelverteidiger Wilder. Letzterer gilt als der Mann mit dem härtesten Schlag im Geschäft. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fury noch mal kommt, scheint relativ gering. Doch der denkt an diesem Dezemberabend im Jahr 2018 gar nicht daran, seine große Chance auf den Weltmeistertitel einfach so aufzugeben. Schließlich hatte er bei seiner Rückkehr auf die große Bühne des Boxsports bislang eine großartige Vorstellung geliefert.

Unter den ungläubigen Blicken des Publikums im Staples Center, Los Angeles, rafft sich der Brite aus Manchester aber tatsächlich noch einmal auf und beendet den Kampf. Nach der Verkündung des Urteils ist klar: Beide Boxer bleiben weiterhin ungeschlagen. »Unentschieden«, lautet das Verdikt der Ringrichter.

Charismatische Typen

Das erste Aufeinandertreffen zwischen dem Briten Fury und dem US-Amerikaner Wilder gilt als einer der besten Kämpfe in den vergangenen Jahren. Dementsprechend sehnsüchtig warteten Boxfans auf der ganzen Welt auf den Rückkampf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es endlich soweit. Deontay Wilder, der »Bronzebomber«, trifft in der MGM Grand Arena in Las Vegas erneut auf den selbsternannten »Gypsy King« Tyson Fury. Erwartungen und medialer Widerhall sind riesig. Sogar während des Super Bowl gab es zwei Werbespots. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister George Foreman meinte gar, dass Fury vs. Wilder »unter den drei meisterwarteten Rückkämpfen aller Zeiten« rangiere. Abgesehen von ihrer sportlichen Klasse sind beide sehr charismatische Typen, die sich hervorragend vermarkten lassen. Vor allem der 2,06 Meter große Hüne Fury ist sich für keine Blödelei zu schade, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Einerseits.

Andererseits geht es während seiner Interviews durchaus ernsthaft zu, vor allem wenn Fury von seiner schwierigen jüngeren Vergangenheit erzählt. Denn nach dem überraschenden Triumph über Wladimir Klitschko Ende 2015 fiel er in ein tiefes Loch. Im Oktober 2016 gab er seine WM-Titel der Verbände WBO, WBA und IBO zurück mit der Begründung, an einer Depression erkrankt zu sein. »Ich bin ein Manisch-Depressiver«, sagte er damals gegenüber dem Rolling Stone. Hinzu kamen Probleme mit Alkohol und Drogen. Während dieser Zeit wog er nach eigener Aussage bis zu 180 Kilogramm. »Selbst das Zubinden der Schnürsenkel hat mich angestrengt«, erzählte er Kevin Iole von Yahoo Sports.

Die Rückkehr des 31jährigen in den Ring 2018 nach seiner zweieinhalbjährigen Abwesenheit glich anhand dieser Voraussetzungen einem kleinen Wunder. Noch erstaunlicher war dann die Leistung, die Fury gegen Wilder nach nur zwei Vorbereitungskämpfen zeigte. Nicht wenige sahen in ihm den eigentlichen Sieger, und dass, obwohl Wilder Fury gleich zweimal auf die Bretter geschickt hatte. Im Verlauf des Kampfes zeigte Fury die für seine Größe schier unglaubliche Beweglichkeit. Über einen Großteil der zwölf Runden schaffte er es zudem, Wilder auf Distanz zu halten. Wie gefährlich der jedoch ist, demon­strierten die beiden Niederschläge.

Ein Kampf mit dem 34jährigen aus Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama gleicht einem Horrorfilm, bei dem der Zuschauer stets auf den einen Angriff aus dem Hinterhalt wartet und die Zeit bis dahin in fast unerträglicher Spannung verbringt. Schließlich kann Wilder aufgrund seiner enormen Schlagkraft einen Kampf innerhalb nur eines Augenblicks beenden. Boxerisch jedoch ist Wilder eher eindimensional, das zeigte auch seine letzte Titelverteidigung gegen den Kubaner Luis Ortiz. Der sah bis zur siebten Runde wie der sichere Sieger aus – bis Wilder seine gefürchtete Rechte auspackte. Ortiz sackte zu Boden, der Kampf war vorbei. Es war Wilders 41. K. o. im 43. Profikampf, von denen er insgesamt 42 gewann. Nur zwei seiner Gegner, einer davon Fury, erlebten den Schlag der letzten Glocke.

Fäuste wie Kissen

Die Taktik von Wilder wird auch gegen Fury wohl darin bestehen, auf den einen Schlag zu warten. Rein technisch betrachtet ist Fury (30 Kämpfe, 29 Siege, davon 20 durch K. o., bei einem Unentschieden) sicher der bessere Boxer. Doch das nutzt wenig, wenn Wilder seinen großen Schlag durchbringt. Daher will Fury selbst in die Offensive gehen – im Vorfeld versprach er Wilder, ihn bereits in den ersten beiden Runden auszuknocken. Wilder selbst behauptete im Rahmen des allgemeinen Vorgeplänkels, Furys Fäuste seien »wie Kissen«.

Nachteilig könnte sich für Fury die monströse Platzwunde erweisen, die er bei seinem letzten, wenig beeindruckenden Sieg gegen Otto Wallin erlitt. Falls es Wilder gelingen sollte, die Wunde zu öffnen, sieht es schlecht für Fury aus. Gleichwohl erwarten die meisten Experten einen ausgeglichenen Kampf. Bei einer Umfrage des Magazins The Ring unter zwanzig Personen aus der Boxwelt sprachen sich zwölf für einen Sieg Wilders und acht für Fury aus.