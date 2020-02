Retterin vieler Frauenleben

picture alliance / IMAGNO/Austrian Archives Else Kienle im Jahr 1931

Wer sich mit der Geschichte des Paragraphen 218 befasst, stößt unweigerlich auf den Namen der Ärztin und Schriftstellerin Else Kienle. Diese engagierte und überaus mutige Frau war in der Weimarer Republik eine der wichtigsten Streiterinnen für die Selbstbestimmung der Frau. Sie kämpfte gegen den Paragraphen 218 und gegen die päpstliche Enzyklika »Casti connubii« (Über die christliche Ehe), die zum Beispiel Verhütung als unsittliches Verhalten wertet.

Geboren wurde Else Ida Pauline Kienle am 26. Februar 1900 in Heidenheim. Ihre Eltern führten ein an tradierten Rollenvorstellungen orientiertes Familienleben. Ihre Mutter beschrieb die Tochter als eher zurückhaltend und warmherzig, den Vater als gestrengen Hausherren, der mit seinem Beruf als Lehrer unzufrieden war und lieber Wissenschaftler geworden wäre. Erste Anregungen für den Beruf der Ärztin fand Else in der Pflanzen- und Tierzucht ihres Großvaters und bei ihrem Großonkel, einem Mediziner und Kritiker der damaligen Psychiatrie.

Die Eltern erkannten die Begabung ihrer Tochter und schickten sie auf ein Gymnasium, wo sie das einzige Mädchen war und Klassenbeste wurde. Nach dem Abitur legte ihr der Vater nahe, Philologie zu studieren, doch sie wollte unbedingt Ärztin werden – dies fand er unpassend für eine Frau. »Da ich Ärztin werden wollte, musste ich zuerst eine Rebellin werden«, erklärte sie später. Else setzte sich durch, begann 1918 in Tübingen ein Medizinstudium und stieß wieder an Grenzen. Nach einer Augenoperation ihres Bruders, der ohne einen Eingriff erblindet wäre, schrieb sie eine Dissertation über Augenheilkunde und wollte Chirurgin werden, doch »in den zwanziger Jahren duldeten Chirurgen keine weiblichen Kollegen neben sich«. Da sie als Frau auch keine Chance auf eine Universitätslaufbahn hatte, wurde sie in Stuttgart Assistenzärztin in der Dermatologie auf der sogenannten Polizeistation. Hier waren überwiegend Prostituierte, die an einer Geschlechtskrankheit litten, ihre Patientinnen – von den meist männlichen Ärzten diskriminiert, in den Augen des Chefarztes »Abfall«. Hier erlebte sie hautnah das ganze soziale Elend, hier erkannte sie den Zusammenhang zwischen Krankheit und sozialer Not, die ihr soziales Engagement und ihren Widerstand gegen die bestehenden Verhältnisse motivierten: »Jedes dieser Frauenschicksale trägt sein eigenes, unerbittliches Urteil schon in sich selbst!«

1928 ging Kienle mit dem Bankier Stefan Jacobowitz eine Ehe ein. Ihr Mann unterstützte sie bei der Eröffnung einer »Praxis für Haut- und Harnleiden«. Sie spezialisierte sich auf Wiederherstellungschirurgie, nahm erstmals Schwangerschaftsabbrüche vor und rettete dadurch viele Frauenleben. Kienle war der Meinung, das Stimmrecht nutze der Frau nichts, wenn sie »eine willenlose Gebärmaschine bleiben soll«. Das Gesetz verbot nicht nur Abtreibungen, sondern auch die »Werbung« dafür – eine Problematik, die bekanntlich bis in die heutige Zeit hinein reicht und der Ärztin Kristina Hänel 2017 eine Verurteilung zu einer Geldstrafe einbrachte, weil sie auf ihrer Website darüber informiert hatte, dass sie solche Eingriffe durchführt. Nach der »Reform« des Paragraphen 219a im vergangenen Jahr dürfen Medizinerinnen und Mediziner dies zwar auf ihren Internetseiten erwähnen, aber keine weiteren Informationen dazu veröffentlichen.

Zu Else Kienles Zeiten in der Weimarer Republik war darüber hinaus die Aufklärung über Verhütungsmittel verboten. Gemeinsam mit dem Arzt und Schriftsteller Friedrich Wolf, dessen Theaterstück »Cyankali« zum »Kampfstück« gegen den Paragraphen 218 wurde, half Kienle Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen. Damit begann ihr Kampf gegen den Paragraphen, der für sie »männliches Recht« repräsentierte, ein Recht, das sie nicht als verbindlich, gerecht und natürlich ansah: »Es gibt keine absolute moralische Begründung, die ein Gesetz ewig und unabänderlich machen kann. Gesetze sind von Menschen für Menschen gemacht und müssen sich mit ihnen wandeln«.

1931 wurde Kienle nach Denunziation und Anzeige wegen »gewerbsmäßiger Abtreibung« verhaftet und kam in Untersuchungshaft. Im Reichstag forderte die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) nicht nur die Freilassung der Ärztin, sondern auch als einzige Partei die Streichung des Paragraphen 218. Nachdem Kienle mit einem Hungerstreik ihre Freilassung erzwungen hatte, stand sie mit Wolf an der Spitze einer Massenbewegung gegen das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, initiiert von der KPD. Zu einer Veranstaltung, die die beiden über »das kalte Gesetz des Paragraphen 218« im Berliner Sportpalast organisierten, kamen annähernd 15.000 Menschen, größtenteils Frauen.

Während der Haft hatte Kienle mit der Niederschrift ihres Buches »Frauen – Aus dem Tagebuch einer Ärztin« (1932) begonnen. Der »Gebärzwang« war für sie unter den herrschenden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ein »Eingriff in die allereinfachsten Menschenrechte«. So wenig es einen Zwang zur Zeugung gibt, so wenig dürfe es für Frauen einen Zwang zum Gebären geben, so Kienles Überzeugung.

Als sie 1932 erfuhr, dass sie erneut mit einer Verhaftung und Anklage zu rechnen hatte, floh sie über Saarbrücken und Paris an die Riviera. Dort lernte sie ihren späteren Mann, den US-Amerikaner George LaRoe kennen. Mit ihm emigrierte sie nach New York – der Reisepass war für sie »das kostbarste Hochzeitsgeschenk«. Dort bemühte Kienle sich um das US-amerikanische Arztdiplom. Als sie es erhielt, konnte sie sich als Ärztin für kosmetische Chirurgie mit einer eigenen Praxis etablieren. Dass »sich eine Ärztin gegen das Leid niemals so abhärten könne wie ein Mann«, bestimmte ihr Berufsethos und ihr politisches Engagement.

Es folgten zwei weitere Ehen. 1957 verfasste Kienle ihre Autobiographie, in der sie mit der Scheinmoral, dem Paragraphen 218 und der Männerjustiz abrechnete. Unter dem Titel »Mit Skalpell und Nadel« erschien das Buch 1968 als deutsche Ausgabe.

Else Kienle starb am 8. Juni 1970 in New York.