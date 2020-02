Der arme Hund, was will er bei den Preußen?

Warner Bros. GmbH/dpa Kein reiner Jungsfilm: Florian (Nico Marischka) sucht seine Hündin (Rüde Bandit)

Zwei Tierfilme für Kinder in den deutschen Kinos stellen Eltern gewissermaßen vor die Wahl zwischen Pest und Chloroform. Die US-amerikanische Videospielverfilmung »Sonic the Hedgehog« (jW vom 10. Februar) hat wenig gemeinsam mit dem deutschen Serienremake »Lassie – eine abenteuerliche Reise«, ein Vergleich wäre einer zwischen Erdäpfeln und Plastikbirnen. Während der azurblaue Alien-Rennigel Sonic voll auf Speed um Leben und Tod kämpft, gegen Raketen, Bomben und Roboter, dabei zuverlässig an der Seite der Polizei für Uncle Sams Vaterland, streunt der weißbraune Langhaarcollie Lassie handzahm durch herrliche deutsche Lande. Man könnte beide Werke mit demselben Recht als »Heimatfilme« bezeichnen, wobei die hiesige Variante mit Haustier im Vergleich zum Weltraumvieh auf den ersten Blick die radikal harmlosere ist.

Auf den zweiten könnte es anders aussehen. 1943, drei Jahre nach Erscheinen der Literaturvorlage »Lassie Come Home« von Eric Knight, produzierte Hollywood die erste Leinwandbearbeitung des Stoffes. Damals in den Hauptrollen: Elizabeth Taylor und der Rüde Pal. Seitdem folgte mehr als ein Dutzend abendfüllende »Lassie«-Filme, der letzte im Jahr 2005. Dass die nicht tot zu kriegende Story nun hierzulande zum gefühlt hundertsten Mal ausgegraben wurde, ist wohl einer alten Theater- und Filmweisheit geschuldet: »Wenn die Regie nicht weiter weiß – Kinder, Tiere, Trockeneis!«

Herzig ist der Vierbeiner in der Titelrolle allemal. Gutmütig rettet er Rehkitze vor bösen Wölfen, überführt gemeine Ganoven und liebt sein Herrchen. In der neuen Version von Regisseur Hanno Olderdissen (»Wendy 2«) ist das der zwölfjährige Flo aus Bayern. Ein stolzer Besitzer im Land der satten Wiesen und grünen Auen. Allerdings ist sein Vater ein von Arbeitslosigkeit bedrohter Glasbläser, seine Mutter schwanger, die Vermieterin eine alte Spießerin – mindestens steht ein Umzug bevor. Alles für Kinder reichlich heikle Thematiken des Alltags- und Familienlebens. Der Film nimmt sich viel vor. Das gute alte Handwerk wird glorifiziert, zusammen mit dem guten alten Familienbetrieb und dem gutmütigen alten Patriarchen. Gefilmt ist das alles routiniert und klischeehaft wie in einem Werbespot für Sahnebonbons.

Größtes Drama für Florian ist allerdings Lassies spurloses Verschwinden nach Norddeutschland – der arme Hund, was will er bei den Preußen?! Sprechen dürfen die Kinderschauspieler vereinzelt sogar in ihrem Dialekt, weswegen man breites Bairisch und spitzes Holsteinisch zu hören bekommt. Damit es kein reiner Jungsfilm ist, hat man Florian (Nico Marischka) die gleichaltrige Priscilla (Bella Bading) zur Seite gestellt. Die findet Klimawandel uncool, hat aber ein Händchen für Smartphones aus seltenen Erden. Gemeinsam machen sie los, die Lieblingshündin (Rüde Bandit) in den Grasländern einer platten Nordseeinsel aufzuspüren: Das Abenteuer – beziehungsweise zuckersüße Bonbonmärchen vom Bilderbuchglück in der Bundesrepublik – beginnt.

Eltern können ihre eher jungen Kinder (null bis zehn Jahre) wohl getrost im Kino parken. Zumindest müssen sie sich keine Sorgen machen, dass die lieben Kleinen direkt im Anschluss nach einem Spielzeugmaschinengewehr und Amphetaminen verlangen.