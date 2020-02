»Wir weichen von unserer Forderung nicht ab«

Christoph Schmidt/dpa Streikbereit: Beschäftigte im sozialen Bereich in Österreich wollen die 35-Stunden-Woche

Am späten Montag abend ging auch die sechste Verhandlungsrunde über einen Kollektivvertrag für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft ergebnislos zu Ende. Woran ist sie gescheitert?

Wir fordern seit vier Jahren die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Um die Ernsthaftigkeit unserer Forderung zu betonen und den Arbeitgebern kein Ausweichen auf andere Forderungen zu ermöglichen, haben wir dieses Jahr nur diese Forderung gestellt. Wir wollten an der von den Arbeitgebern selbst ins Spiel gebrachten Etappenlösung arbeiten. Nur zogen diese eine rote Linie, wollten keiner generellen Arbeitszeitverkürzung zustimmen. Daran ist die Verhandlungsrunde schlussendlich gescheitert.

Was ist mit einer Etappenlösung gemeint?

Ein Mehrjahresabschluss mit einer schrittweisen Einführung der 35-Stunden-Woche. Im Gegenzug boten die Arbeitgeber Gehaltserhöhungen von 2,7 Prozent für 2020 und 2021 an. Allerdings erst ab März 2020, wodurch ihr ursprüngliches Angebot von 2,35 Prozent für das Jahr 2020 um nur 0,125 Prozent verbessert wurde. Nach insgesamt 38 Verhandlungsstunden gab es ein definitives »Nein« zu unserer einzigen Forderung und ein Gehaltsangebot, das erneut unter dem Metaller-Abschluss liegt. Wir haben von unseren Kolleginnen und Kollegen den klaren Auftrag, die Einkommensschere zu anderen Branchen zu schließen.

Die Forderung, die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich von 38 auf 35 Stunden zu reduzieren, kommt einem Lohnplus von 8,6 Prozent gleich. Ist da der Widerstand seitens der Arbeitgeber nicht programmiert?

Wir haben früh in den Verhandlungen signalisiert, dass wir nicht mit einer vollständigen Umsetzung der 35-Stunden-Woche im Jahr 2020 rechnen. Wir halten unsere Forderung nicht für überzogen, sondern für völlig legitim …

Warum?

In einer Branche mit 70 Prozent Teilzeitanteil und niedrigen Einkommen ist ein deutliches Gehaltsplus das Gebot der Stunde, um beispielsweise der Altersarmut vorzubeugen. Uns ist auch klar, dass 8,6 Prozent von vielen gemeinnützigen Organisationen, die von den Tarifen der öffentlichen Hand abhängig sind, nicht aus der Unternehmenssubstanz finanziert werden können. Die Politik ist gefordert, eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen. Folgenlose Sonntagsreden, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird, haben wir schon zu oft gehört. Mehr Geld für den Sozialbereich ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll.

Am Mittwoch der Vorwoche hatten österreichweit Warnstreiks stattgefunden. Am Montag kam es nun erneut zu keiner Einigung. Bleibt Ihre Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bestehen?

Der Beschluss ist einstimmig: Wir weichen von der Forderung nicht ab. Es haben Beschäftigte in rund 280 Einrichtungen gestreikt. In einer zweiten Streikwelle, die nächste Woche ins Rollen kommen wird, werden wir die Streiks örtlich und zeitlich ausdehnen. Dabei werden wir weiterhin darauf achten, dass keine Klientinnen und Klienten zu Schaden kommen. Eine Seniorenanimation kann ausfallen, die Verabreichung von Insulin natürlich nicht. Die Kolleginnen und Kollegen machen ihre Arbeit trotz der vielfältigen Belastungen gerne. Die Sicherheit und Versorgung der ihnen anvertrauten Menschen sind ihnen sehr wichtig.

Was müsste außer einer Arbeitszeitverkürzung geschehen, um die Sozialwirtschaft für Beschäftigte wieder attraktiver zu machen? Der Bedarf an Fachkräften ist ja bekanntlich groß …

In Österreich brauchen wir in der Pflege einen einheitlichen Personalschlüssel auf hohem Niveau. Es ist nicht einzusehen, warum die Personalausstattung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ist. Der Vorwurf, mit einer Arbeitszeitverkürzung würde sich das Arbeitspensum erhöhen, ist falsch. Eine Arbeitsverdichtung hat längst stattgefunden. Wir fordern einen Ausgleich für diese Arbeitsverdichtung.