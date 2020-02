34 Anschläge in Russland verhindert

Moskau. In Russland sind nach Angaben von Präsident Wladimir Putin im vergangenen Jahr 34 Terroranschläge verhindert worden. Vier Taten mit Terrorhintergrund habe es aber dennoch gegeben, sagte der Präsident am Donnerstag bei einer Konferenz des Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau. 2018 seien es noch neun solcher Straftaten gewesen. Putin lobte, die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten habe sich weiter entwickelt. Kurz vor Silvester waren auf Basis von US-Informationen zwei Männer festgenommen worden, die rund um den Neujahrstag Terrorakte in St. Petersburg geplant haben sollen. (dpa/jW)