Katalonien-Dialog startet erst am Mittwoch

Barcelona. Das vereinbarte Dialogforum zur Beilegung des Unabhängigkeitskonflikts in Katalonien beginnt doch nicht am kommenden Montag, sondern erst am Mittwoch. Regionalpräsident Quim Torra hatte dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zuvor mitgeteilt, dass er den von diesem vorgeschlagenen Termin in Madrid zu Wochenbeginn aus privaten Gründen nicht wahrnehmen könne, berichtete das spanische Fernsehen am Donnerstag. Er nannte aber fünf Alternativtermine, darunter den 26. Februar. Auf diesen Vorschlag ging die Regierung in Madrid nun ein. (dpa/jW)