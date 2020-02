Ein bewegtes Jahr

Ramzi Boudina/REUTERS Woche um Woche laufen sie seit einem Jahr: Die algerische Massenbewegung für eine politische Erneuerung (Algier, 24.1.2020)

Präsident gestürzt, Regierung abgesetzt und Dutzende Vertreter des Machtzirkels vor Gericht gestellt – das ist die vorläufige Bilanz der seit einem Jahr ununterbrochen andauernden Massenproteste in Algerien. Anlässlich ihres Jahrestags am 16. Februar erhält die Bewegung – im Land arabisch Hirak genannt – erneut verstärkten Zulauf. So wird auch heute wieder in unzähligen Städten Algeriens mit einer starken Mobilisierung gerechnet.

Ausgebrochen waren die Demonstrationen in der Berberregion Kabylei und richteten sich zunächst vor allem gegen die groteske Präsidentschaftskandidatur des damals amtierenden Staatschefs Abdelaziz Bouteflika, der ein fünftes Mandat anstrebte. Doch soweit kam es nicht: Die Proteste griffen zügig auf das gesamte Land über und entwickelten sich zu einer alle politischen Lager erfassenden Massenbewegung.

Schnell war die aus einem undurchsichtigen Geflecht aus Militärs, Parteien, der Staatsbürokratie und Vertretern der Privatwirtschaft bestehende herrschende Klasse zu Konzessionen gezwungen und drängte Bouteflika zum Rücktritt. Das Militär übernahm die Führung im Land und lancierte innerhalb des Machtapparats eine beispiellose Säuberungswelle. Dutzende hochrangige Politiker, Generäle und Wirtschaftsbosse wurden seither wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet und vor Gericht gestellt. Der Hirak emanzipierte sich jedoch von seiner Ausgangsforderung und verlangt weiter einen echten Umbruch und den Sturz der politischen Elite.

Doch der seit nunmehr 53 Wochen eingeforderte tiefgreifende Wandel blieb aus. Das Regime erwies sich als äußerst widerstandsfähig und hält den Hirak mit einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche in Schach. Während der Polizeiapparat immer repressiver gegen die Demonstrationen vorgeht, will der im Dezember in einem mehrheitlich vehement abgelehnten Wahlgang zum neuen Präsidenten gekürte Abdelmadjid Tebboune den Hirak mit Zugeständnissen und Reformversprechen ausbremsen. Doch die Bewegung bleibt standhaft. »Ein ziviler Staat, kein militärischer«, oder: »Wir wollen unsere Unabhängigkeit«, hallt es weiter allwöchentlich durchs Land. Derlei Slogans stehen dabei symptomatisch für ein kollektives historisches Bewusstsein des Hirak und sind angesichts von dessen Friedfertigkeit und Beharrlichkeit nicht ungefährlich für das Regime, das seine Privilegien um jeden Preis verteidigen will.

Seinen jüngsten Text für das Magazin Orient XXI betitelte der Journalist Akram Belkaïd sinnbildlich mit »Das Jahr II der algerischen Revolution« – eine Anspielung auf den aus dem französischen »Überseedépartement« Martinique stammenden antikolonialen Vordenker Frantz Fanon. Dieser hatte sich in den 1950ern in Algeriens Unabhängigkeitsbewegung an der Seite der Nationalen Befreiungsfront (FLN) engagiert und die vielbeachtete Schrift »Das Jahr V der algerischen Revolution« veröffentlicht. Kurz vor Kriegsende 1961 warnte Fanon eindringlich, dem Land stehe keine echte Unabhängigkeit bevor. Die FLN drohe die Herrschaftsverhältnisse nicht abzuschaffen, sondern das französische Kolonialregime nur zu ersetzen. Die schon damals immer autoritärer agierende FLN hat seither – wie von Fanon befürchtet – politische und wirtschaftliche Macht und Privilegien im Land monopolisiert und die autokratischen Verhältnisse reproduziert.

Eine sich indirekt aus Fanons Diskurs speisende Gleichsetzung des Kolonialregimes mit der seit 1962 ununterbrochen von Militär und FLN angeführten Staatsklasse ist seit Monaten omnipräsent auf Algeriens Straßen. Doch bissige Slogans und Proteste reichen nicht aus, um den radikalen Wandel zu erzwingen. Der Hirak muss sich organisieren und nachhaltige Strukturen aufbauen, will er verhindern, dass das Regime früher oder später endgültig die Oberhand gewinnt und die revolutionäre Dynamik auf den Straßen in einem abermaligen Desaster endet.