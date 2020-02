Teurer Gängelapparat

Christian-Ditsch.de Die Arbeitsagentur investiert lieber in die Verwaltung – auch Geld, das für Weiterbildungen vorgesehen war

Fördern und fordern, so lautet die propagierte Devise hinter Hartz IV. Unter Hinweis auf das Fordern rechtfertigt die Bundesagentur für Arbeit (BA) auch die massenhaft praktizierten Kürzungen des Existenzminimums, sobald Leistungsbezieher nicht hinreichend die Auflagen der Jobcenter erfüllen. Das Fördern aber steht weiter hinten an: Rund eine Milliarde Euro zweigte die BA im vergangenen Jahr von den Mitteln für »Eingliederung in den Arbeitsmarkt« ab. Die Jobcenter benötigten es für ihre Verwaltungsapparate, wie aus einer Antwort der Bundesregierung an die Linke-Abgeordnete Sabine Zimmermann hervorgeht.

Demnach hatte die Bundesregierung im Haushaltsplan des vergangenen Jahres 4,9 Milliarden Euro für Weiterbildungen von Erwerbslosen veranschlagt. Die BA hatte für diesen Zweck aber nur 3,9 Milliarden Euro ausgegeben, der Rest ging großteils für die Bürokratie drauf. Statt der vorgesehenen 5,1 Milliarden flossen laut Regierungsantwort fast sechs Milliarden Euro in die Verwaltung. Ähnlich viel Geld hatte die Behörde schon in den vergangenen Jahren umgeschichtet. Von einem Bürokratieabbau, den zahlreiche Hartz-IV-Reformen zum Ziel hatten, kann demnach keine Rede sein.

Der teure Gängelapparat der Jobcenter wurde offenbar vor allem mit Mitteln aufgestockt, die für das Programm »Sozialer Arbeitsmarkt« veranschlagt waren. Die Bundesregierung hatte dazu 700 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Die BA habe dafür aber nur 95,1 Millionen Euro ausgegeben, heißt es.

Das 2019 eingeführte und im »Teilhabechancengesetz« verankerte Programm ist eine Neuauflage der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte damit auf Kritik an Hartz IV und einer verfestigten Langzeiterwerbslosigkeit reagiert. Es soll Menschen, die lange Zeit ohne Job sind, als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt« dienen.

Tatsächlich »fördert« das Programm vor allem Unternehmen. Wenn diese Menschen einstellen, die mindestens sechs Jahre lang Hartz IV bezogen haben, bekommen sie zwei Jahre lang den kompletten Lohn auf Tarif- oder Mindestlohnniveau erstattet. In den drei Jahren darauf sinkt der Zuschuss um jeweils zehn Prozent. Für neue Beschäftigte, die mehr als zwei, aber weniger als sechs Jahre auf Grundsicherung angewiesen waren, erhalten sie im ersten Jahr 75 Prozent, im zweiten die Hälfte des Lohnes vom Staat erstattet. Teilnehmer des Programms bekommen obendrein einen Coach, der sie anleiten soll.

Ende Januar hatte Heils Behörde bekanntgegeben, die Jobcenter hätten inzwischen 42.000 Menschen auf diese Weise in Lohn und Brot gebracht. Laut Bundesregierung war im Dezember 2019 knapp eine Million Menschen sogar seit zehn Jahren oder länger auf Hartz IV angewiesen.

Die Linke-Abgeordnete Sabine Zimmermann forderte am Mittwoch ein »Ende der Umschichtung von Eingliederungsmitteln in den Verwaltungsetat«. »Die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung ist verfehlt und muss grundlegend neu ausgerichtet werden«, mahnte sie. »Viele erwerbslose Menschen wünschen sich eine bessere Förderung, wie etwa Weiterbildung, die ihnen aber oft verwehrt wird«, so Zimmermann.

Wie die Jobcenter am Fördern sparen, weiß die ehemalige Arbeitsvermittlerin Inge Hannemann (Die Linke). »Individuelle Fortbildungen, die Menschen weiterbringen, gibt es kaum«, sagte sie am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt. Statt dessen sei »Massenabfertigung« die Regel. Die Jobcenter kauften vorab günstige Maßnahmenpakete bei Trägern ein. »Und die müssen sie dann besetzen«, so Hannemann. So würden Leute zum x-ten Ein-Euro-Job oder Bewerbungstraining verpflichtet.

Die BA schichte seit Jahren die Mittel vom Förder- in den Verwaltungsetat um, rügte Hannemann. »Das ist sogar erlaubt.« Dabei habe Minister Heil versprochen, zumindest die Mittel für den »Sozialen Arbeitsmarkt« ausschließlich für diesen zu nutzen. Hannemann gab den »ineffizient arbeitenden« Jobcentern eine Mitschuld an den hohen Kosten.

Für Ineffizienz und zugleich Gängelei der Klienten gibt eine weitere neue Regierungsantwort an die Linksfraktion ein Beispiel: Danach forderten Jobcenter 2018 rund 1,3millionenmal Kleinstbeträge von bis zu 100 Euro zurück, etwa wegen aus Versehen überzahlter Leistungen. 30 Millionen Euro kamen dadurch zwar herein, jedoch gaben die Behörden mit 72 Millionen Euro weit mehr dafür aus.