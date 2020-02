Nervosität bei der CSU

Michael Dalder/REUTERS CSU-Chef Markus Söder (Archivbild)

Den Einzug in den Bayerischen Landtag hat die AfD schon 2018 geschafft. Am 15. März wollen die Rechten nun auch die Rathäuser des größten Flächenlands der Republik erobern. In Bayern geht es bei Kommunalwahlen um die Wurst: Nicht nur die Gemeinderäte und Landkreisvertretungen werden neu gewählt, sondern in den meisten Gemeinden auch die Bürgermeister, Oberbürgermeister – und dazu die Landräte.

Umfragen zufolge dürften die Pläne der AfD in vielen Kommunen aufgehen. Nach dem »Bayerntrend« käme die AfD auf zehn Prozent der Stimmen, die in vielen Gemeinden seit der Nachkriegszeit tonangebende CSU hingegen nur noch auf 36 Prozent. Nach den großen Verlusten bei der Landtagswahl 2018 zeichnet sich nicht ab, dass die Christsozialen, die in München mit den Freien Wählern koalieren müssen, zu alter Stärke zurückfinden.

Ein Grund dafür ist neben der nun offenbar etablierten AfD auch die Stärke der Grünen, denen laut »Bayerntrend« jeder vierte Wähler seine Stimme geben würde. Die Freien Wähler befinden sich in der Wählergunst demnach noch an dritter Stelle etwa gleichauf mit der AfD. Es wäre also nicht überraschend, wenn die AfD in Bayern wie auch im Bund nach den Kommunalwahlen als drittstärkste Kraft dastünde.

Die Krise und die daraus resultierende Nervosität der CSU, die sich derzeit an einem Kurs scharfer Abgrenzung von der AfD versucht, kommentierte die Landesvorsitzende der AfD, Corinna Miazga, zuletzt schadenfroh: »Dieser Bedeutungsverlust einer ehemaligen konservativen Volkspartei wird auch die bayerische Schwesterpartei als Unions-Anhängsel nicht verschonen und hat schon jetzt CSU-Chef Markus Söder stark geschwächt.« Kanzlerin Angela Merkel fahre einen »links-grünen Kurs«, den CSU-Chef und Ministerpräsident Söder noch zu überbieten versuche, so Miazga, die ein bekanntes Argumentationsmuster der Bundes-AfD wiederholt: »Wertkonservative« würden zunehmend politisch heimatlos, ein Großteil werde in absehbarer Zeit zur AfD überlaufen.

Miazga selbst hat den Landesvorsitz der bayerischen AfD erst im September 2019 nach einer Stichwahl übernommen. Ähnlich wie beim Nachbarverband in Baden-Württemberg, den seit dem Wochenende die Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alice Weidel führt, hatte die 36jährige sich als Versöhnerin aus der »Mitte« der Partei empfohlen. Beobachter sind sich vorläufig uneins darüber, ob Miazga dem Rechtsaußen-Lager zuzurechnen ist oder als »gemäßigte Rechte« gelten darf. Der prominenteste Vertreter des »Flügels«, Björn Höcke, hat sich jedenfalls bereits als Wahlkampfhelfer betätigt und am vergangenen Freitag im oberfränkischen Kulmbach den Oberbürgermeisterkandidaten der AfD unterstützt. Der Auftritt rief 1.000 Gegendemonstranten auf den Plan.

Bei der OB-Wahl in München zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Duell zwischen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) und Katrin Habenschaden (Grüne) ab, während die CSU-Kandidatin Kristina Frank in den Umfragen abgeschlagen ist. Auch im Münchner Wahlkampf spielt die AfD eine Rolle. Vertreter aller anderen Parteien haben sich dazu entschlossen, Veranstaltungen zu boykottieren, bei denen AfD-Politiker auftreten sollen. Postwendend entbrannte eine Debatte über die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. Der AfD ermöglichte sie, sich einmal mehr als Opfer zu gerieren. Der AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel bezeichnete den Boykott als »undemokratisch«, »erbärmlich« und als »Armutszeugnis«.

Auch in Bayern hat die SPD, sieht man einmal von München (und wenigen anderen Städten) ab, immer weniger zu lachen. Nur noch auf sieben Prozent der Wähler kommt die Partei laut »Bayerntrend«. Auch die FDP (vier Prozent) und Die Linke (drei Prozent) werden voraussichtlich nur Nebenrollen spielen.