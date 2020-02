Für Selbstbestimmung

Agustin Marcarian/REUTERS

Tausende Frauen haben in Argentinien für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen demonstriert. Auf der Kundgebung vor dem Kongressgebäude in der Hauptstadt Buenos Aires forderten die Demonstrantinnen am Mittwoch (Ortszeit) einen entsprechenden Gesetzentwurf, der vom neuen linken Präsidenten Alberto Fernández Anfang Februar in Aussicht gestellt worden war. Viele der Frauen trugen auf der Demonstration grüne Tücher (siehe Bild), die zum Symbol der argentinischen Bewegung für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen geworden sind. (AFP/jW)