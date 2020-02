Hendrik Schmidt/dpa »Das Optimale rausgeholt«: Vanessa Hinz am Dienstag in Südtirol

Antholz. Der Kampf mit ihrem inneren Schweinehund gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Vanessa Hinz. »Stumpfes Training«, sagt die Biathletin aus Bayern, sei überhaupt nicht ihr Ding – da sei sie zu sehr »Lebemensch«. Und so bedarf es eben kleiner Tricksereien. »Ich kann schon den Berg hochfahren, wenn man mir sagt, ich kriege oben einen Kuchen«, erklärt die 27jährige, die am Dienstag bei der WM in Antholz zum ersten Mal alleine auf dem Podium stand. Nach dreimal Gold und einmal Silber in Staffelwettbewerben musste sie sich im Einzel nur Dorothea Wierer aus Italien geschlagen geben. Nach 15 Kilometern fehlten ihr im Ziel lediglich 2,2 Sekunden auf die Verfolgungsweltmeisterin Wierer.

»Ich bin Vizeweltmeisterin, das hört sich verdammt geil an«, jubelte Hinz, die es am Montag noch als »weit hergeholt« bezeichnet hatte, dass sie eine Medaille gewinnen könnte. Als »bisschen andere« Athletin hatte sie sich bereits einigermaßen daran gewöhnt, in der zweiten Reihe zu stehen. Laura Dahlmeier, Denise Herrmann – andere deutsche Biathletinnen räumten die Medaillen ab und zogen die Aufmerksamkeit auf sich. »Ich habe über die Jahre hinweg gelernt, dass ich das für mich mache«, erklärte Hinze nach der Siegerehrung. »Selbst wenn ich immer unter dem Radar laufe, muss ich am Schluss ins Bett gehen und sagen: Ich habe das Optimale rausgeholt. Das ist etwas, was man lernen muss, und ich habe das zum Glück auch irgendwann gelernt.«

Auch in der laufenden Saison hatte sie »schon sehr viel zu knabbern, gerade nach Annecy ist es mir nicht gut gegangen«, erinnerte sich Hinz an den Weltcup in Frankreich kurz vor Weihnachten, bei dem sie im Sprint einen 64. Platz belegt hatte: »Da war ich froh, wieder daheim zu sein.« Ihrer Familie sei schließlich »total egal, wie gut ich bin. Die leiden mit mir mit, aber für die bin ich die Schwester, die Nichte, die Enkelin oder einfach die Tochter«.

Den Kopf auch mal komplett freizubekommen vom Biathlon, das ist Hinz wichtig. »Lesen habe ich wieder für mich entdeckt«, sagt sie. Zum Beispiel Psychothriller von Jo Nesbø. »Man kann in eine andere Welt fliehen und schaltet halt einfach ab. Das bringt mir verdammt viel.« Nach dem Gewinn der Silbermedaille ging es auch erst mal ohne Eskapismus. (sid/jW)