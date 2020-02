Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa »Vielleicht die schönsten Ferien«: Täve Schur (Mitte) bei einer »kleinen Friedensfahrt« in Leipzig, August 2019

Zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Faschismus wird die Friedensbewegung im Frühjahr weltweit zahlreiche Gedenkveranstaltungen durchführen. Ein besonders anspruchsvoller Beitrag wird derzeit von der Initiative »Bikers for Peace and New Energy« vorbereitet: eine Fahrradtour von Paris quer durch Europa und den asiatischen Teil Russlands bis in die japanischen Städte Nagasaki und Hiroshima, über denen US-Militärflugzeuge vor 75 Jahren Atombomben abwarfen. Entlang der Route soll von 7. Mai bis 9. August die Friedensbotschaft verbreitet, dabei sollen historische Bezüge zu den jeweiligen Etappenorten hergestellt werden.

Start am Eiffelturm

Die Tour steht in der Tradition der Friedensfahrt, die von 1948 bis 1989 zumeist durch Prag, Warschau und Ostberlin führte, mit begeisterten Massen am Rand der Strecke. In den Jahren danach wurde die Tradition mit vielen kleineren Rennen aufrechterhalten. Im Unterschied dazu geht es bei den »Bikers for Peace« allerdings nicht um Leistungssport, sondern um Begegnungen von Menschen aus Ost und West. So ausgerichtete Friedensfahrten führten in den Jahren 2006 bis 2010 bereits von Paris nach Moskau. Zum 75. Jahrestag wird die gut 3.000 Kilometer lange Route durch Frankreich, Luxemburg, Deutschland, Polen, Belarus und Russland nun noch einmal deutlich verlängert. In Moskau werden die Friedensradler Mitte Juli in die Transsibirische Eisenbahn steigen und sich – mit Zwischenstopp am Baikalsee – zum Pazifikhafen Wladiwostok befördern lassen. Als Abschluss ist die Teilnahme an der offiziellen Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs in Hiroshima geplant.

Die Tour startet am 7. Mai am Pariser Eiffelturm. Zu den markanten Etappenorten gehören Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs nordöstlich von Paris, das Luxemburger Resistenzmuseum, der US-Militärflughafen Büchel in der Eifel, ehemalige Rüstungsschmieden an Rhein und Ruhr, das Friedensfahrtmuseum bei Magdeburg und das Denkmal des Warschauer Ghettoaufstands. Die Hauptforderungen der Fahrt sind: Beendigung aller Kriege, Abrüstung und soziale Umverteilung. Das schließt im Verständnis der Organisatoren auch einen Stopp der Kriege um Öl und andere Rohstoffe ein sowie die Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Letzterem soll Nachdruck verliehen werden bei Zwischenstopps an den Kernkraftwerken Cattenom in Lothringen und Grohnde an der Weser, am Kohlekraftwerk Datteln (NRW) sowie an den Braunkohletagebaurevieren im Hambacher Forst (NRW) und in Helmstedt (Niedersachsen und Sachsen-Anhalt).

Auf ihrem langen Weg Richtung Osten werden die Teilnehmer mit vielen Menschen ins Gespräch kommen. Wo immer das möglich ist, sollen Bürgermeister aufgefordert werden, sich den »Mayors for Peace« anzuschließen, einer weltweiten Friedensinitiative. Für die Schirmherrschaft konnten fünf bekannte Persönlichkeiten gewonnen werden. Die prominentesten sind die Radsportlegende Täve Schur und die Sängerin Nicole, die 1982 mit »Ein bisschen Frieden« den Eurovision Song Contest gewann. Dazu kommen Heinz Bierbaum von der Europäischen Linken, Alexander Murawjow vom Belarussischen Radsportverband und Michael Müller, Vorsitzender der Naturfreunde Deutschland. »Wir nutzen das Fahrrad ohne Leistungsdruck als umweltfreundliches Verkehrsmittel und erleben Europa aus einer naturverbundenen Perspektive«, heißt es im Aufruf zur Teilnahme. »Wir überwinden Grenzen, gehen an unsere eigenen Grenzen, erfahren Neues.«

Mitstreiter gesucht

Die Friedensradler suchen für ihre Tour, bei der auch die zunehmende Militarisierung der Europäischen Union kritisiert und eine Wiederinkraftsetzung des INF-Vertrags über die Vernichtung von Kurz- und Mittelstreckenwaffen gefordert werden wird, noch Mitstreiter. »Nehmt teil, egal ob einen Tag, eine, drei oder sechs Wochen oder drei Monate«, heißt es im Aufruf. »Eure vielleicht schönsten Ferien werden helfen, den Frieden und unsere Umwelt zu bewahren.« Für die Teilnahme wird ein Tagessatz von 29 Euro erhoben, wobei für Radler mit schmalem Portemonnaie ein solidarischer Ausgleich vorgesehen ist. Der Beitrag deckt die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung. Übernachtungen in Turnhallen, einfachen Hotels oder auf Zeltplätzen sind geplant. Tätigkeiten wie Kochen und Abwaschen oder das Fahren der Begleitfahrzeuge werden kollektiv erledigt.