Caroline Dubois/arte Emilie (Majda Abdelmalek) verschwindet: »Obwohl ich dich liebe«

Re: Die grüne Pest

Algen in der Bretagne

Pest, ja die Karnevalspest ist wieder ausgebrochen und das zumutbare Programm dadurch auf ein Minimum reduziert. Wir gehen deswegen nach Frankreich, auch wenn das nicht sehr angenehm ist: Jedes Jahr werden in der Bretagne von den Behörden die Strände abgesperrt, wegen ihrer Überflutung durch die Grünalgen und die daraus resultierenden Gefahren für die Gesundheit der Menschen. Ein 18jähriger Austernzüchter starb vergangenes Jahr, und der Verdacht liegt nahe, dass er den giftigen Dämpfen erlag, die bei der Zersetzung der Algen entstehen. Nicht gut.

Arte, 19.40 Uhr

Obwohl ich dich liebe

Anderes aus dem schönen Nachbarland, eine neue französische Serie, wir können heute einsteigen und durchglotzen – aber Obacht, die Sache ist gruslig. Rebecca ist eine fitte junge Ärztin und scheint eine glückliche Ehe mit ihrem Mann Romain zu führen. Ihr Leben ändert sich jedoch, als Romains jüngerer Bruder Mickaël und seine Freundin Emilie in das Haus gegenüber ziehen. Mickaël ist das genaue Gegenteil von seinem Bruder: Der ehemals Drogenabhängige lebt in den Tag hinein und muss sich immer wieder Geld von dem erfolgreichen Autohändler Romain leihen, um über die Runden zu kommen. Seitdem er Emilie kennt, so schwört er jedenfalls, hat er sich gebessert. Um ihren Einzug zu feiern, lädt das Pärchen Rebecca und Romain zu einem gemeinsamen Essen ein. Hier lassen Mickaël und Emilie die Bombe platzen: Emilie ist schwanger! Für Rebecca ein Schlag ins Gesicht. Sie und Romain versuchen schon seit Monaten, ein Kind zu bekommen. Eines Nachts wacht Rebecca von einem Geräusch auf der Straße auf. Sie und Romain werden Zeugen davon, wie sein Bruder ein schweres, langes Paket in seinem Kofferraum verstaut und wegfährt. Emilies Leiche? Und da gibt es noch ein paar mehr Fragen … F 2019.

Arte, 21.10 Uhr

König Karl

Von Missionierungseifer beseelt, duldet der Rentner Karl Zobawa in »seinem« Mietshaus keinen Widerspruch. Er hat sich in den Kopf gesetzt, aus seinen überwiegend scheidungsgeschädigten Nachbarn wieder nette, verbundene Mitmenschen zu machen. Dafür stellt er einen Maßnahmenkatalog auf, dem sich wahrscheinlich keiner unterworfen hätte, gäbe es da nicht einen bevorstehenden Pressebericht. Zum 99. Geburtstag von Herbert Köfer. DDR 1986.

MDR, 23.35 Uhr