Nachschlag: Fade Faselei

Christian Mang/REUTERS Aus diesem Hasshetzer knödelt Faschistisches heraus.

Die rechtschaffene Öffentlichkeit macht sich Sorgen um Anstand und Sitte in diesem Land. In Dresden, dem Ort, an dem Hetze und Hass und Herabsetzung nicht bloß in der virtuellen Agora, sondern immer wieder montags im Real life zelebriert werden, haben Wissenschaftler der Technischen Universität etwas erforscht, was sie in neologistischer Verbrämung der Dürftigkeit ihres Schaffens »Invektivität« nennen. Und stellen jetzt überrascht fest, schon Cicero hat seinen Gegner Marc Anton in der Oratio invectiva nicht gerade zimperlich angefasst, und Catull schrieb Schmähgedichte gegen den »unverschämten Lustmolch« Cäsar. Was das mit den »Social media« der Jetztzeit zu tun hat, wo die Jauche aus allen Ecken spritzt, erschließt sich nicht. Der Interviewte redet viel, sagt aber nichts. Einerlei, der Sender hat ein Thema, diese Zeitung Gelegenheit zur eigenen »Invektivität«. Aus den gelahrten Deppenanstalten knödelt fade Faselei durch den Äther. Schalten Sie Ihr Gerät besser ab. (brat)