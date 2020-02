jW

Gegen Russland

Zu jW vom 12.2.: »Streit um Kirchen«

Bei den Massenprotesten der Bevölkerung in Montenegro, an denen trotz ständiger Repressionen seit dem 27. Dezember Tag und Nacht Hunderttausende Leute teilnehmen, geht es nicht nur um einen Kirchenstreit, sondern um die Bewahrung der eigenen Identität. Montenegro wurde von den Serben gegründet, als sie sich nach und nach vor der Verfolgung durch die osmanischen Eroberer in das Gebirge an den Küsten der Adria zurückzogen. (…) Dabei sind auch die dortigen serbischen Kloster und Kirchen entstanden. (…) Dass in dieser Zeit keine Grundbücher geführt wurden, ist allgemein bekannt. Dabei wusste jeder Bewohner Montenegros, wem die Kirchen gehören. Nun kommt ein montenegrinischer Diktator von westlichen Gnaden, der trotz Mafia- und Korruptionsvorwürfen nicht vor Gericht gestellt wurde, nur weil er sich als Vasall der westlichen, neoliberalen Politik und der NATO seit Ende der 90er Jahre verdient gemacht hat, auf die Idee, von den serbischen Kirchen und Klöstern den Nachweis über das Eigentum an Gebäuden und Heiligtümern vor 1918 zu fordern, sonst werde das Eigentum der Kirche an den Staat überführt. Das war der Tropfen, der für die Bevölkerung das Fass zum Überlaufen brachte. Die Leute, die täglich mit den Kirchenvertretern mitmarschieren, sagen ihrem Präsidenten Milo Djukanovic: »Du bist durch Wahlbetrug an die Macht gekommen und bis heute geblieben, du hast uns von unserem Mutterland Serbien durch einen Betrug beim Referendum getrennt, du hast uns unsere serbische Sprache weggenommen. Du hast die Separation von unserem Land Kosovo gegen unseren Willen anerkannt, du hast unser Land gegen unseren Willen in die NATO überführt – und jetzt möchtest du uns unserer Heiligtümer berauben! Das lassen wir nicht zu, wir geben unsere Heiligtümer nicht her!« An den Prozessionen nehmen nicht nur Serben teil, die sich mutig als solche bezeichnen, sondern auch Serben, die sich, um der Benachteiligung durch das Regime zu entgehen, als Montenegriner definieren und bis jetzt die Regierungspartei gewählt haben. Diese »angepassten Serben« können sich auch nicht mit einer von der Regierung gerade gegründeten Ersatzkirche mit einem aus dem Amt entlassenen Priester, den kein Kirchenoberhaupt anerkennt, an der Spitze identifizieren. Das Volk von Montenegro verlangt inzwischen nicht nur die Rücknahme der Enteignung der serbischen Kirchen, sondern auch die sofortige Abdankung der Regierung. Betroffene und Beobachter verweisen auch auf eine Aussage des US-amerikanischen NATO-Generals Curtis Scaparrotti vom letzten Jahr, dass sich über die serbisch-orthodoxe Kirche »der bösartige Einfluss Russlands auf dem Balkan« verbreite. (…) Somit ist der Angriff auf die serbisch-orthodoxe Kirche als ein Teil des geopolitischen Kampfes des Westens und der NATO gegen Russland zu verstehen.

Olivera Götz, per E-Mail

Konföderation abgelehnt

Zu jW vom 13.2.: »Mit poststalinistischen Mitteln«

In der Ausgabe der jungen Welt vom 13. Februar 2020 ist unter der Überschrift »Mit poststalinistischen Mitteln« zu lesen: »... nach dem Besuch von Erich Honecker in Bonn 1987 (habe es) bis 1989 streng geheime Verhandlungen zwischen DDR und BRD über eine mögliche Konföderation beider Staaten gegeben. Verhandlungsführer waren Alexander Schalck-Golodkowski (Ost) und Wolfgang Schäuble (West), Details seien nur an Honecker und Helmut Kohl gegangen. So habe auch Egon Krenz nichts von den insgesamt etwa 25 Beratungen gewusst ...« Das ist falsch. Aus eigenem Wissen kann ich feststellen: Verhandlungen über eine Konföderation mit der Bundesrepublik Deutschland hat es niemals, weder vor noch nach dem Honecker-Besuch in der BRD, gegeben. Seit die Adenauer-Regierung in den fünfziger Jahren Vorschläge Walter Ulbrichts dafür abgelehnt hatte, gab es zu keinem Zeitpunkt objektive Voraussetzungen für eine Konföderation. Im Herbst 1989 sprach zwar Bundeskanzler Kohl von möglichen »konföderativen Strukturen«, nicht aber von einer Konföderation, für die mindestens eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik notwendig gewesen wäre. Die war selbst im Herbst 1989 undenkbar. Im übrigen war ich seit 1984 über alle Verhandlungen, die Schalck im Auftrage der DDR-Führung mit bundesdeutschen Politikern geführt hat, bis ins Detail informiert.

Egon Krenz, per E-Mail

Wer rüstet nach?

Zu jW vom 14.2.: »Abgehängte Kriegstreiber«

Da hat Jörg Kronauer aber (unabsichtlich?) was ganz Problematisches geschrieben: Sein Kommentar könnte so gelesen werden, als ob Russland jetzt »vorrüste« und die armen USA »nachrüsten« müssten. Kronauer bedient alle Vorurteile gegen Russland, wenn er schreibt: 1. »Die Raketenabwehr des (westlichen) Militärbündnisses könne bereits die Luft-Boden-Rakete ›Kinschal‹ … nicht unschädlich machen.« 2. »Die Vereinigten Staaten sind bemüht, im Rüstungswettlauf aufzuholen.« 3. »Der Westen muss sich mit lästigen Aufholmaßnahmen beschäftigen.« Ich finde, Kronauer müsste die Hyperschallwaffen als Verteidigungswaffen Russlands kennzeichnen, die benötigt werden, um der US-Bedrohung etwas entgegenhalten zu können. Aber so, wie er das schreibt, bedient er nur die allgemeine Stimmungsmache gegen Russland!

Walter Schumacher, Aachen

Dummes Volk

Zu jW vom 14.2.: »›Wir sind im Krieg‹«

Täglich die Nachrichten über die Coronavirenepidemie und die vielen Toten. (…) Aber kann sich jemand vorstellen, dass wir über unsere Medien auch täglich informiert würden, wie viele Menschen durch Kriegseinsätze zur Flucht getrieben oder ermordet werden? Die Kriegstreiber haben die Sicherheit, dass ihre Verbrechen dem »dummen Volk« vorenthalten werden. (…) Wie heißt es doch im »Lied für den Frieden«: »Der Blitz schlägt ein, und der Regen fällt, und der Wind hat die Wolke gebracht.« Doch der Krieg ist kein Gesetz der Natur. Den Krieg haben Menschen gemacht. Spuckt den Kriegstreibern in die Suppe, seid bereit für die Völkerfreundschaft!

Elisabeth Monsig, 96 Jahre