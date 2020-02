Im orangefarbenen Kittel

Britta Pedersen/dpa Der Beginn der Freiheit: Ben Becker hat die Hand frei

Die Leuchtreklame spiegelt sich auf dem feuchten Asphalt der Berliner Friedrichstraße: Im Admiralspalast feiert Ben Becker, der alte Rowdy, Premiere mit seinem neuen Programm »Affe«. Als Vorlage dient Friedrich Engels’ »Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen« (1876), ein Fragment der unvollendeten »Dialektik der Natur«. Es bezieht sich auf Einsichten der Evolutionslehre, wie sie unter anderem von Charles Darwin vertreten wurde. In ihr wird nicht das Recht des Stärkeren festgeschrieben, wie jene behaupten, die den Kampf ums Dasein zum ewigen Gesetz zwischen den Menschen machen wollen, sondern eine nicht endende und auf nichts hinauswollende Kette der Mutation und Anpassung. Zunächst an die Natur, wobei sich die Menschheit in der Umformung derselben in den letzten Jahrhunderten durchaus hervorgetan hat – nicht nur zum Besseren; die Bedingungen, an welche sich angepasst wird, unterliegen also selbst einer permanenten Veränderung. Unschwer sollte also zu erkennen sein, dass Evolution vor allem eine unhintergehbare Voraussetzung menschlichen Seins ist. Trotzdem wird das von ein paar Millionen religiösen Spinnern bestritten, die statt vom Affen abzustammen lieber vom Himmel geplumpst sein wollen. Der Ausfall des Denkvermögens ist dann wohl ein Folgeschaden.

Hand frei

Engels beschrieb in seinem »Affen«-Fragment die entscheidende Rolle der Arbeit in der Evolution. Sie überhaupt habe den Menschen erst geschaffen, heißt es da. Das Zitat wird zu Beginn des Abends im Admiralspalast auf der Leinwand eingeblendet, bevor auf selbiger im schwarz-zotteligen Affenkostüm ein Mensch mit einem Stein auf einem Baum herumhackt, bis daraus wundersamerweise ein Boot entsteht, mit dem der Ausflug aufs große Meer der Weltgeschichte gewagt wird. Dann eine Überblendung wie in Stanley Kubricks »2001: Odyssee im Weltraum«, nun ist ein riesiges Containerschiff zu sehen. In dessen Eingeweiden robbt Ben Becker auf allen Vieren durch die Gänge – im orangefarbenen Kittel beim Reinigen des Maschinenraums. Und das nur kurz nachdem seine Reibeisenstimme mit Engels verkündet hatte, dass der aufrechte Gang einer der entscheidenden Wendepunkte der Menschwerdung des Affen war. Die einfache Tatsache, dass der Mensch die Hand frei hat, war für Engels Beginn der Freiheit. Und nun gibt es »Candy Crush« fürs Smartphone. Das ist ein Teil der Rückverwandlung des Menschen in den Affen unter idiotischen gesellschaftlichen Bedingungen.

Für sich stehen

Neben Engels greift Becker auf Franz Kafkas »Bericht für eine Akademie« zurück, in dem ein von einer Hagenbeck-Expedition gefangener Affe mit dem Namen Rotpeter seine Anpassung an die menschliche oder eher unmenschliche Gesellschaft beschreibt. Innerhalb kürzester Zeit erlernt er Sitten und Gebräuche, tritt im Varieté auf, beginnt zu rauchen und zu saufen, verdient Geld und vergnügt sich nachts mit einer Schimpansin. Doch sucht er eigentlich einen Ausweg aus seiner ­Gefangenschaft, und all die Kultiviertheit ist nur eine Anpassung an den Zwang.

Die Texte hätten ihn schon länger beschäftigt, berichtete Becker bei einer Pressekonferenz im Herbst. Die hatte er im Affenhaus des Tierparks in Berlin-Friedrichsfelde abgehalten – eine Mischung aus erregter Gegenwartsbeschimpfung und Selbstinszenierung mit Cowboy-Hut. Zerstörung der Natur, Kolonisierung des Weltalls, soziale Verwerfungen – zu allem hat Becker etwas zu sagen. Aber als Künstler, wie er betont. Und als Kommunist, der er noch immer sei, wie er ebenfalls mehrfach betont. Irgendwie ist er auch noch immer der Punk, der als Jugendlicher Autos in Kreuzberg zerkloppt hat. Etwas ruhiger zwar, doch die rebellische Rockerpose kultiviert der inzwischen 55jährige weiterhin.

»Affe« hat etwas weniger Furor als sein vorheriges Soloprogramm »Ich, Judas«, mit dem er in über hundert Vorstellungen durch die Kirchen und Theatersäle der Republik tingelte. Das mag auch an der Auswahl der Texte liegen, die trotz Videoeinsatz im Dokumentarfilmstil und spärlichem Bühnenbild eher hermetisch für sich stehen. Ungefähr 75 Minuten sind es, die Becker allein auf der Bühne steht. Unterstützt bei der Erarbeitung wurde er von dem Dramaturgen John von Düffel und der Regisseurin Marike Moiteaux. Nach den Vorstellungen im Admiralspalast geht es auf Tour – Stuttgart, Hamburg, Dresden, München und weitere Städte stehen auf dem Programm.