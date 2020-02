»Akteur mit Gewicht«

Denis Balibouse/REUTERS Sofern die EU-»Wettbewerbshüter« zustimmen, ist Bombardier sein Bahngeschäft bald los (Bern, 24.10.2019)

Der französische Bahntechnikkonzern Alstom hat am Dienstag die Übernahme der Zugsparte des kanadischen Konkurrenten Bombardier zum Preis von sechs Milliarden Euro bekanntgegeben. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Schienenfahrzeugen – bekannt für seinen Schnellzug TGV – fusioniert mit dem bisher viertgrößten und wird sein Geschäftsvolumen von rund 8,1 auf 15,3 Milliarden Euro erhöhen. Marktführer bleibt die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) mit einem geschätzten Jahresumsatz von rund 28 Milliarden Euro.

Politik und Geschäftsleitungen in Frankreich wie Kanada begrüßten den Zusammenschluss als »notwendige Maßnahme«, um gegen die Vormachtstellung der Konkurrenz aus der Volksrepublik bestehen zu können. Eine geplante Fusion Alstoms mit dem deutschen Hersteller Siemens hatte die Europäische Kommission im Januar 2019 aus »Wettbewerbsgründen« noch unterbunden. Über eine etwaige Stellenvernichtung in den kanadischen und französischen Betrieben wurde bisher nicht gesprochen.

Die IG Metall befürchtet allerdings weitere Werksverlagerungen an Billigstandorte, wie die Deutsche Presseagentur am Dienstag berichtete. Die Gewerkschaft fordere von der Politik, den Prozess zu begleiten. Bombardier hat mehrere Werke in der Bundesrepublik, unter anderem in Hennigsdorf bei Berlin sowie in den sächsischen Städten Bautzen und Görlitz. Alstom ist an sechs Standorten in der BRD vertreten. Das weltweit größte Werk befindet sich im niedersächsischen Salzgitter. Beide Hersteller beschäftigen hierzulande zusammen mehr als 9.000 Menschen.

Von einem neuen »Champion« auf dem Weltmarkt wollte Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge am Montag in Paris bei der Bekanntgabe der Fusion nichts hören. Zu groß scheint bei beiden Partnern nach wie vor die Furcht, das Geschäft könnte letztlich doch noch von den sogenannten Wettbewerbshütern in Brüssel gestoppt werden. Statt dessen sprach Poupart-Lafarge in wahrer Schnellzugmanier von einer »Beschleunigung der Bewegung« seines Konzerns. Ziel sei es, dem Riesen CRRC selbst auf dessen Heimatmarkt die Stirn bieten zu können.

Wie die französische Wirtschaftszeitung Les Echos (Dienstagausgabe) vorrechnete, wird mit dem Zusammenschluss vor allem das Nettoergebnis der beiden Hersteller nahezu explosionsartig wachsen. Alstom schloss im Geschäftsjahr 2019 mit einem Gewinn von 681 Millionen Euro ab, bei Bombardier waren es immerhin 185 Millionen. Gefüllt sind nicht nur die Kassen der beiden Unternehmen und die Geldbeutel ihrer Aktionäre, sondern auch die Auftragsbücher. Alstom erwartet 2020 nach eigenen Angaben Bestellungen im Wert von mehr als zwölf Milliarden Euro, die Kanadier bringen Abschlüsse in Höhe von 8,7 Milliarden Euro mit ein. Mit der Fusion wird der neue Gigant rund ein Fünftel des Weltmarktes beherrschen. Les Echos schätzt das weltweite Geschäftsvolumen auf rund 100 Milliarden Euro. Auf die Europäer entfällt mit rund 40 Milliarden den Löwenanteil des Marktes, auf dem der deutsche Siemens-Konzern mit einem Geschäftsvolumen von rund 7,9 Milliarden Euro künftig nur noch zu den kleineren Herstellern gehören wird.

Alstom und Bombardier produzieren nicht nur Fahrzeuge, sondern sie liefern bisher auch die Signaltechnik für den Schienenverkehr sowie Dienstleistungen wie Wartung und Kontrolle. Ein Punkt, der die jeweiligen Betriebsräte Rationalisierungsmaßnahmen in den 105 Betrieben bei Alstom und den 63 Fertigungshallen bei Bombardier fürchten lässt. Dem widersprach Poupart-Lafarge in einem am Montag veröffentlichten Interview mit Les Echos. Wie er versicherte, sei der Zusammenschluss keineswegs als Restrukturierung gedacht. Die rund 40.000 französischen und 36.000 kanadischen Arbeitsplätze seien nicht bedroht. Die Übernahme sei vielmehr ein »historischer Moment für Alstom, der es uns erlaubt, eine kritische Masse zu erreichen und ein Akteur mit Gewicht zu werden«.

In der Vergangenheit hatten sich die französischen Lohnabhängigen der versuchten Fusion mit dem deutschen Konzern Siemens heftig widersetzt. Das übergewerkschaftliche Bündnis »Intersyndicale« warf den Bossen bei Alstom damals vor, zum Schicksal ihrer Beschäftigten keine klare Haltung zu zeigen. Auch das nun abgeschlossene Geschäft mit Bombardier liefert den Beschäftigten nach Ansicht der Gewerkschaftsvertreter keinen Grund zur Freude.