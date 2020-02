Bestürzte Krokodile

Umit Bektas/REUTERS Türkische Soldaten vor dem Gerichtssaal des Hochsicherheitsgefängnisses Silivri am Dienstag

»Bestürzt« sei man über die erneute Verhaftung von Osman Kavala, hat das Auswärtige Amt verlauten lassen. Nur kurz bevor die türkische Justiz mit einem neuen Verfahren zuschlug, war die gerichtlich verfügte Freilassung des Unternehmers noch als Schritt der Türkei in Richtung Rechtsstaatlichkeit gewertet worden.

Zwei Dinge sind im Umgang mit dem Erdogan-Regime besonders misslich. Zum einen, dass nach jeder noch so kleinen Wendung, sei es ein lokaler Wahlerfolg der Opposition oder ein Gericht, das einmal nicht die Vorgaben des türkischen Präsidenten erfüllt, von einer grundsätzlichen Wende halluziniert wird. Hoffnung macht stark, aber sie ist ein schlechter Ratgeber, wenn es gilt, die Verhältnisse realistisch einzuschätzen. Und deshalb zeigt der Fall Kavala erneut überdeutlich: Solange Recep Tayyip Erdogan mit seiner islamistisch-faschistischen Koalition aus AKP und MHP weiter an der Macht ist, wird es keine rechtsstaatliche Wende in der Türkei geben.

Zur zweiten Wahrheit gehört, dass die politisch Verfolgten in der Türkei von der Bundesregierung keinerlei Unterstützung und Hilfe zu erwarten haben. Denn während man im Auswärtigen Amt seiner Bestürzung Ausdruck verleiht, wird Erdogan weiter massiv mit deutschen Waffen beliefert – wie es verharmlosend heißt, fast ausschließlich mit Rüstungsgütern für den maritimen Bereich, also um im östlichen Mittelmeer Unruhe zu stiften, Zypern mit Annexion zu drohen und die weitgehend von den Muslimbrüdern getragene Regierung in Libyen zu bewaffnen. Während Erdogan in Syrien offen mit Al-Qaida den Schulterschluss übt, für seine Kampfansagen an Damaskus und Moskau in Idlib Unterstützung von US-Präsident Donald Trump bekommt und die Kurden gemeinsam mit einer islamistischen Soldateska im Norden Syriens massakriert, sorgt die Bundesregierung dafür, dass die üppige Finanz- und Wirtschaftshilfe weiter fließt, wohl wissend, dass angesichts des freien Falls der türkischen Lira das politische Überleben Erdogans mit an diesen Geldern hängt.

Es ist aber nicht nur, wie so oft verlautbart, der Flüchtlingsdeal, der die Bundesregierung international zur verlässlichsten Unterstützerin Erdogans macht, sondern die geopolitische Orientierung auf die Türkei auch als Profitzentrum deutscher Konzerne insgesamt. Bei ihrem jüngsten Besuch hat Kanzlerin Angela Merkel Erdogan gar noch deutsche Steuergelder zur Finanzierung der von Erdogan zur Annexion vorgesehenen Gebiete im Norden Syriens zugesagt. Das Dilemma der politisch Verfolgten in der Türkei ist eben diese janusgesichtige Politik der Bundesregierung, die ihren Ausdruck findet in den Krokodilstränen über ein Monster, das man zugleich nährt und pflegt, da es für einen selbst nützlich scheint.