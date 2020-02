»Ich werde als ›Rädelsführerin‹ hingestellt«

Friso Gentsch/dpa Anti-AKW-Aktivistin im Rollstuhl wurde Verfahren wegen »Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte« angehängt

Am Mittwoch wurde vor dem Amtsgericht Lingen der »Rollstuhlprozess« gegen Sie als Atomkraftgegnerin fortgesetzt. Aber wie kann das überhaupt sein: Sie sind schwerbehindert, dennoch sollen Sie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben?

Es war so: Wir machten bei einer Demonstration am 19. Januar 2019 auf die Atomgefahr aufmerksam, da in der Brennelementefabrik Lingen Ende 2018 ein Brand ausgebrochen war. Es kam zu einer Aktion mit einem Banner auf dem Rathausvordach; die Polizei nahm zwei Aktivistinnen fest, denen sie Hausfriedensbruch vorwarf. Das ist absurd, das Vordach war ohne Einfriedung und direkt zugänglich. Aus unserer Sicht war das kein Hausfriedensbruch, die Festnahme also illegal. Als eine Aktivistin im Polizeiwagen abtransportiert werden sollte, versammelten sich viele Menschen um den Wagen. Ich war, in meinem Rollstuhl sitzend, mittendrin in der Menschenmenge. Polizisten drängten die Leute weg, ich wurde mit dem Rollstuhl weggetragen. Als einziger Aktivistin dort wird mir nun Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen, ohne dass ich auch nur einen Polizisten berührt hätte. Aufgrund der angezogenen Bremse meines Rollstuhls soll ich ein Hindernis dargestellt haben, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Sie will das Verfahren nicht einstellen, sondern unbedingt eine Verurteilung. Dabei ist laut Bundesverfassungsgericht eine Sitzblockade nicht strafbar, sondern kann vom Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit gedeckt sein.

Wie positioniert sich das Gericht?

Der Richter scheint voreingenommen zu sein. Er hatte den Strafbefehl unterschrieben, was er wohl rechtfertigen muss. Demnach soll ich in dem Pulk der Protestierenden geschrien und gegen das Polizeiauto getrommelt haben. All das versucht das Gericht nun mir als einziger Aktivistin als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auszulegen. Auch das ist absurd. Laut Aussage eines Polizeizeugen bei der Verhandlung am Mittwoch sollen etwa 30 Leute um den Wagen herum gestanden haben.

Was sagt Ihr Anwalt dazu?

Mein Anwalt Christian Woldmann meint, dass es sich um eine ganz normale Demo gehandelt habe. Alle Demoteilnehmer hätten sich in der Situation ähnlich verhalten, dennoch habe die Polizei immer wieder von »einem Störerkreis um Frau Lecomte« gesprochen, um mich als »Rädelsführerin« hinzustellen. Offenbar deshalb, weil ich als politische Aktivistin bekannt bin, die sich – obgleich im Rollstuhl sitzend – immer wieder an Kletter- und Blockadeaktionen beteiligt hat.

Wie war die Stimmung bei Gericht?

Im vollen Gerichtssaal gab es Unmut, weil der Richter am Mittwoch weiterverhandeln wollte, obwohl es mir gesundheitlich nicht gut ging. Dem Gericht war aus meinem ­Schwerbehindertenausweis bekannt, dass ich an einer chronischen Rheumaerkrankung leide. Aufgrund eines ­Rheumaschubs im Nacken konnte ich die Verhandlung nur noch, zwischen dem Fenster und dem Verteidigertisch auf dem Boden liegend, mitverfolgen. Ich hatte schon alle aus medizinischer Sicht zugelassenen Schmerzmittel eingenommen. Ich war nicht mehr verhandlungsfähig, hätte mein letztes Wort nicht mehr sprechen können. Das Gericht musste letztlich ­einsehen, dass das Verfahren an einem neuen Termin fortgesetzt werden muss.

Der Widerstand gegen die Atomenergie scheint erlahmt zu sein. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Die Atomlobby nutzt die Gunst der Stunde, um Kernkraft wieder salonfähig zu machen. Viele Aktivisten wenden sich aufgrund der sozialökologischen Krise anderen Themen und Bewegungen zu. Der Brand in der Lingener Uranfabrik, die Kernkraftwerke weltweit beliefert, zeigt aber weiterhin die ungelösten Atommüllprobleme – trotz des verkündeten Atomausstiegs. Am Amtsgericht Lingen aber beschäftigt man sich lieber mehrere Verhandlungstage lang mit einer Rollstuhlbremse. Das ist aus meiner Sicht ein Skandal!