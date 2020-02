Syrien: Flughafen Aleppo wieder geöffnet

Aleppo. Erstmals seit mehr als acht Jahren ist wieder eine Maschine auf dem Flughafen der lange umkämpften nordsyrischen Großstadt Aleppo gelandet. Das Flugzeug der staatlichen Luftlinie Syrianair kam am Mittwoch vormittag aus der Hauptstadt Damaskus, wie das syrische Staatsfernsehen meldete. Die Regierung kündigte an, künftig werde es weitere Flüge nach Kairo sowie in andere Länder geben. Der Flughafen im Osten Aleppos war wegen des Krieges im Dezember 2012 geschlossen worden. Das lange von Dschihadisten kontrollierte Umland der Stadt war in den vergangenen Tagen von der syrischen Armee vollständig eingenommen worden. (dpa/jW)