Journalisten mundtot machen

Leonhard Foeger/REUTERS Klarheit ja, aber nur, wenn sie von der ÖVP gesteuert wird: Wahlkampagne von Kurz’ Partei (Wien, 23.9.2019)

Die österreichische Wochenzeitung Falter reibt sich gerne an den Mächtigen der Republik. Vergangenen September, mitten im Wahlkampf, machte das Blatt interne Dokumente der ÖVP öffentlich – dagegen klagte die Partei von Kanzler Sebastian Kurz. Am heutigen Donnerstag treffen sich die beiden Kontrahenten vor dem Handelsgericht.

Die Dokumente, die dem Falter zugespielt worden waren, sollen belegen, dass die ÖVP sowohl im Wahlkampf 2017 als auch 2019 eine Art doppelte Buchführung praktizierte. Um die zulässigen Kostenobergrenzen nicht zu überschreiten, berichtete die Zeitung, seien etwa Werbegeschenke oder Imagevideos nicht als Wahlkampfmittel verbucht, sondern als allgemeine Kosten geführt worden. Außerdem gehe aus den Dokumenten hervor, dass die ÖVP bereits im Vorhinein damit kalkuliert hatte, die Obergrenze zu überschreiten, die Öffentlichkeit also bewusst in die Irre führte.

Die Reaktion folgte auf dem Fuß: Da die veröffentlichten Interna nur durch einen Hackerangriff auf die Parteizentrale überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen konnten, würde der Falter »entweder (unwissentlich) falsch« oder »(wissentlich) manipulativ« berichten. Die ÖVP klagte auf Unterlassung und forderte die Redaktion zum Widerruf der veröffentlichten Behauptungen auf. Interessant an dem an den Falter adressierten Schreiben ist, dass die ÖVP in der Öffentlichkeit zwar stets die Echtheit der veröffentlichten Dokumente in Zweifel zog – in der Klage selbst findet sich darüber allerdings kein Wort. Dort heißt es nur, die Zeitung solle die formulierten Behauptungen zurücknehmen.

Gegenüber der Nachrichtenagentur APA betonte Falter-Anwalt Alfred Noll Ende vergangener Woche, dass die Wertungen zulässig seien, da sie »vor dem Hintergrund eines unstrittig tatsachengemäßen Berichts« getroffen wurden. Dass die ÖVP im Wahlkampf 2017 deutlich mehr ausgegeben hat als zulässig, musste sie bereits zugegeben. Im Januar folgte eine Geldstrafe von 800.000 Euro, verhängt durch den Unabhängigen Parteientransparenzsenat. »Selbstverständlich« werde man diese Strafe zahlen, so die ÖVP damals. Die Abrechnung der Wahlkampfkosten aus dem Jahr 2019 liege laut Partei noch nicht vor.

Nachdem Kurz 2017 die ÖVP übernommen hatte, änderte sich auch die Kommunikationsstrategie der Volkspartei gravierend. Aus der einstigen Parteifarbe Schwarz wurde Türkis, aus der Partei nunmehr eine Bewegung. »Zeit für Neues« war von da an auf allen ÖVP-Plakaten zu lesen, einer Partei, die seit 1945 so gut wie jede Regierung stellte, wohlgemerkt. »Neu« war vor allem die Mutation zu einer One-Man-Show, bei der sich alles um die Person Sebastian Kurz drehte.

Für Journalistinnen und Journalisten bedeutet das seither, regelmäßig Telefonate von aufgebrachten Parteisprechern entgegennehmen zu dürfen, sobald die Berichterstattung deren Meinung nach die ÖVP in einem falschen Licht darstellt. Und dass eben nicht mehr alle Medien – wie beim Falter geschehen – zu Hintergrundgesprächen mit dem Kanzler geladen sowie Rückfragen auf Pressekonferenzen nicht mehr zugelassen und allgemein nur dann Informationen an Medien gespielt werden, wenn die ÖVP es für zweckdienlich erachtet. Zu einer PR-Spezialität der Partei zählt das regelmäßige Werfen von medialen Nebelkerzen. Als »Türkis-Blau« im Juni 2018 den Zwölfstundentag durchpeitschte und damit von sämtlichen Seiten heftige Kritik erntete, luden ÖVP und FPÖ schleunigst zur Pressekonferenz, um die Schließung von acht vermeintlich gefährlichen Moscheen zu verkünden – die dann so gefährlich auch wieder nicht waren, wie sich später herausstellte.

Dass der Falter zukünftig einen sanftmütigeren Ton im Umgang mit der ÖVP anstrebt, ist indes nicht zu erwarten. In der Ausgabe vom gestrigen Mittwoch analysiert Falter-Redakteurin Barbara Tóth unter dem Titel »Einmal Diskurs zertrümmern, bitte« die Medienstrategie der Volkspartei.