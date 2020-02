Reaktionäre Regierungsagenda

Henry Nicholls/REUTERS Schon während der »Brexit«-Kampagne verhasst: Premier Johnson und sein Berater Cummings (London, 4.9.2019)

Im Januar lachte man vielerorts über eine Stellenausschreibung von Dominic Cummings, dem Chefberater des britischen Premierministers Boris Johnson. Darin rief er »Außenseiter und Verrückte« auf, sich für einen Job in der Downing Street Nr. 10 zu bewerben. Inzwischen ist ein klareres Bild entstanden, an was für Leute sich der Aufruf richtet: Gesucht werden Rassisten, Frauenfeinde und Eugeniker.

Seit Anfang der Woche steht in den britischen Medien ein gewisser Andrew Sabisky im Rampenlicht. Er wurde scheinbar als Experte für geopolitische Vorhersagen angeheuert. In seiner Freizeit tritt er als Hobbyeugeniker auf. So verfasste er einen Gastbeitrag für den Blog von Cummings, in welchem er »Zwangsverhütung« forderte, um »das Problem ungeplanter Schwangerschaften, welche zu einer permanenten Unterschicht führen«, zu »umgehen«.

Diese Aussage ist kein Einzelfall. Im Jahr 2016 gab er dem Magazin Schools Week ein Interview, in welchem er die Meinung vertrat, bei Eugenik gehe es darum »für« die Auswahl »guter Dinge« zu sorgen, denn »Intelligenz ist weitgehend vererbt und korreliert mit besseren Ergebnissen: körperliche Gesundheit, Einkommen, geringere Risiken für psychische Erkrankungen.« Hinzu kommt laut der Financial Times vom Dienstag Rassismus: 2014 soll er in Onlineforen über den angeblich niedrigeren Intelligenzquotienten von Menschen mit schwarzer Hautfarbe im Vergleich zu Weißen geschrieben haben. Schwarze seien oft »an der Grenze mentaler Zurückgebliebenheit.« Es ist somit kein Wunder, dass britische Neofaschisten von Organisationen wie der mittlerweile verbotenen »National Action« inzwischen zum Eintritt in die Konservative Partei aufrufen.

Völlig neu ist das aber nicht. In den frühen 2000er Jahren war es ein offenes Geheimnis, dass zahlreiche Konservative gleichzeitig ein Parteibuch bei der faschistischen British National Party hatten. Die ehemalige Premierministerin Margaret Thatcher pflegte regelmäßigen Kontakt zu führenden Köpfen der europäischen »neuen Rechten« und war dem chilenischen Diktator Augusto Pinochet eng verbunden. Der heutige Premier Johnson schrieb schon 2002 Zeitungsartikel, in welchen er sich über das »Wassermelonengrinsen« schwarzer Menschen lustig machte.

Derlei reaktionäres Gedankengut ist untrennbar mit der Regierungsagenda verbunden. Sozialpolitischer Populismus wird mit verstärkten Angriffen auf Menschen am unteren Rand der Gesellschaft sowie auf Minderheiten verknüpft. So stellte Innenministerin Priti Patel am Dienstag das neue Einwanderungskonzept der Regierung vor. Hierbei handelt es sich um ein dem australischen Beispiel nachempfundenes Punktesystem. Einwanderer müssen ein Mindesteinkommen von 20.480 Pfund (etwa 24.600 Euro) pro Jahr (für die volle Punktzahl 25.600 Pfund), englische Sprachkenntnisse sowie eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können. Die Regierung möchte so die Einwanderung von Arbeitskräften, die zu Niedriglöhnen arbeiten müssen, unterbinden. »Jetzt müssen die Arbeitgeber halt höhere Löhne zahlen, wenn sie Leute anstellen wollen«, wurde Johnson am selben Tag von der Tageszeitung Daily Mail zitiert.

Daneben plant Innenministerin Patel ein Gesetz zur Kriminalisierung des »fahrenden Volkes«. Wer künftig ohne Erlaubnis mit einem Wohnwagen an einem Ort parkt, soll sofort verhaftet, das Eigentum sowie Fahrzeuge betroffener Personen enteignet werden können.

Sabisky hat inzwischen seinen Job in der Downing Street aufgegeben. Er wolle Schaden von der Regierung abwenden, außerdem habe er besseres zu tun, wurde er von verschiedenen Medien am Dienstag zitiert. Für Johnson und seinen Berater Cummings ist das nur ein kleiner Rückschlag. Schon in der vergangenen Woche errangen beide mit dem erzwungenen Rücktritt von Finanzminister Sajid Javid einen wichtigen Coup. Javid trat zurück, weil er seinen Beraterstab nicht der Kontrolle Cummings unterstellen wollte. Der neu eingesetzte Finanzminister Rishi Sunak kann damit offenbar leben. Er will am 10. März einen Staatshaushalt vorstellen, der voll und ganz Johnsons Handschrift tragen wird. Die Zentralisierung der Regierung schreitet voran.