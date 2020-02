Gefährliche Kürzungen

Theo Bick/dpa Berichte über Angriffe auf Rettungskräfte sind längst keine Seltenheit mehr (Bremervörde, 5.7.2015)

Die üblen Umgangsformen im Internet schlagen zunehmend auf das »echte« Leben durch. Nach einer aktuellen Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sehen sich öffentlich Bedienstete immer öfter Anfeindungen und körperlichen Übergriffen ausgesetzt. Mehr als zwei Drittel der über 2.000 Befragten wurden demnach in den zurückliegenden zwei Jahren Opfer von Respektlosigkeiten, Drohungen bis hin zu tätlichen Attacken gegen ihre Person. 57 Prozent gaben an, die Situation habe sich verschärft. Bei der Vorstellung der Studie am Mittwoch sprach die DGB-Vizevorsitzende Elke Hannack von »erschütternden Zahlen«. Man werde auf die Innenminister zugehen, »um hier eine Verbesserung zu erreichen und die Beschäftigten besser zu schützen«.

Angesichts der sich häufenden Schlagzeilen zu Gewaltdelikten gegen Polizeibeamte, Bahn- und Behördenmitarbeiter hatte der DGB bei seinem Bundeskongress im Mai 2018 beschlossen, die Problematik in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Dazu stellte der Gewerkschaftsdachverband jetzt die Kampagne »Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch« auf die Beine, zu deren Auftaktveranstaltung in der Berliner Heinrich-Böll-Stiftung gestern Experten aus Politik, Wissenschaft und Gewerkschaften geladen waren. Dabei mahnte Hannack an, die Vorgänge »endlich insgesamt« zu erfassen, sowohl für den öffentlichen als auch den privatisierten Sektor. »Nur auf Grundlage einer soliden Datenbasis lassen sich Prävention und Nachsorge effektiv stärken.«

Die Bandbreite der im DGB-Auftrag vom Umfragezentrum Bonn ermittelten Tätlichkeiten reicht von Beleidigungen (58 Prozent), körperlicher Bedrängung (25,7 Prozent) über Sachbeschädigungen (20,6 Prozent), Anspucken, Schläge, Tritte bis hin zu Angriffen mit einer Waffe (4,7 Prozent). Im Trend liegen auch Eingriffe ins Privatleben der Betroffenen, etwa durch Stalking und die Veröffentlichung persönlicher Daten. Viele der Opfer kämpften nach den Vorfällen mit Angst, Stress und Schlafstörungen (57,8 Prozent). Knapp ein Drittel wurde krankgeschrieben, rund 15 Prozent benötigten stationäre medizinische oder psychotherapeutische Behandlung. Mehr als ein Drittel der Befragten spielte gar mit dem Gedanken, den Job hinzuschmeißen. Dem ohnehin geschröpften öffentlichen Dienst droht durch das Problem damit noch ein zusätzlicher personeller Aderlass.

Überhaupt haben die jahrelangen Sparmaßnahmen offenbar großen Einfluss auf das gestiegene Risikoempfinden. Demnach werden der Mangel an Mitarbeitern, dürftige Ausstattung, schlechter Service und hoher Bürokratieaufwand vermehrt als Auslöser für Aggressionen bei Bürgerinnen und Bürgerinnen erachtet. 86,2 Prozent der Befragten meinten, an ihnen werde der »Frust über den Staat« ausgelebt. 92 Prozent vermissen den gesellschaftlichen Respekt gegenüber anderen Menschen und im speziellen gegenüber Beschäftigten im »Dienst der Gesellschaft«.

Umgekehrt gaben 17,7 Prozent an, dass die übermäßige Arbeitsbelastung zu aggressivem Verhalten auch auf seiten der Bediensteten beiträgt. Begünstigt werde dies alles noch dadurch, dass das Thema Gewalt am Arbeitsplatz betrieblich nicht angemessen gewürdigt wird. Laut Umfrage wird mehr als jeder dritte Vorfall den Vorgesetzten gar nicht gemeldet, weil der Betroffene sich davon nichts verspricht. Auch verfüge lediglich knapp über die Hälfte der Dienststellen über entsprechende Dienstanweisungen oder einen Notfallplan.

»Die Beschäftigten im öffentlichen Bereich sind oftmals die Blitzableiter für Versäumnisse der Politik«, beklagte die DGB-Vizechefin. »Kein freier Termin auf dem Amt, fehlende Kitaplätze, verspätete Züge bei der Bahn – in den letzten Jahren wurden viele Bereiche regelrecht kaputtgespart.« Nötig sei es deshalb, den »Investitionsturbo« zu starten: »Wir brauchen mehr Geld für mehr Personal, für eine moderne und funktionstüchtige Infrastruktur«, bekräftigte Hannack.