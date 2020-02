Der falsche Golf

Jürgen Roth Wer hat schon ausgetrunken? Natürlich Ror Wolf. Aufgenommen in Mainz nach der Bundesligapartie 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Nürnberg, 11.12.2004 (0:1). V. l. n. r.: Kay Sokolowsky, Ror Wolf, Jürgen Roth, Günther Koch

Vor gut zwei Wochen haben Kay Sokolowsky und ich Ror Wolf im Klinikum in Mainz besucht. Wir hatten Hoffnung. Es war eine Hoffnung, die sich vor der Wirklichkeit versteckte. Mehr möchte ich nicht sagen. Aber ich möchte Christian Maintz danken. Er hat sich gekümmert und alles getan, was man tun kann.

Am Weg, den Berg hinan, blühten die Winterlinge, gelbe, behutsam gefranste Winzlinge.

Jetzt, da ich dies schreibe, läuft im WDR Ror Wolfs Hörspiel »Der Chinese am Fenster«.

Viele Jahre war es so, dass mich Ror, wenn ich nach etlichen Getränken zurück nach Frankfurt fahren musste, zu meinem Auto begleitete, das ich in der Tiefgarage des Wohnkomplexes in der Kupferbergterrasse abgestellt hatte. Beinahe stets sagte Ror, während wir auf die stählerne Tür zugingen, hinter der die Karossen geparkt waren: »Da wohnt Kurt Beck. Der ist mein Nachbar.«

Durch die Wohnanlage führt ein gepflasterter Pfad zum Griechen. Beim Griechen fühlte er sich wohl. Der Grieche ist ein völlig durchschnittliches Lokal, eine Örtlichkeit ohne Idee und Ideologie. Da saßen wir, und Ror Wolf ließ sich manchmal eine Zigarette »wickeln«, wie er sagte. Es gibt ein Photo, auf dem man uns rauchen sieht, und sein Freund Christian Brückner schaut in die Kamera, die Zigarette in der Hand.

Einmal latschten Ror und ich durch die Tiefgarage. Er zeigte mir seinen schnittigen Volvo, der auf dem angemieteten Stellplatz stand, und mit dem er früher nach Frankfurt zum Hessischen Rundfunk geprescht sei. Er sei ein sportlicher Fahrer gewesen, sagte er.

Ich besaß damals einen schwarzen VW Golf. Ich zog den Schlüssel aus der Hosentasche, öffnete die Fahrertür, setzte mich hinein und wollte die Karre starten. Ror stand neben mir. »Komm gut nach Frankfurt. Du weißt, ich liebe die Stadt Frankfurt. Ich habe dort gute Zeiten erlebt.«

Ein paarmal war die schöne Frau mit in Mainz. Ror mochte sie und sagte, sie sehe aus wie Lauren Bacall. Das stimmte, und das stimmt nach wie vor.

Nachdem die schöne Frau und ich im Frühjahr 1992 aufeinandergefallen waren, gingen wir zur Verleihung des Frankfurter Hörspielpreises an Ror Wolf im TAT, wo in den 60er Jahren die Premieren berühmter Stücke von Peter Handke und Peter Weiss stattgefunden hatten. Ror Wolf hielt eine Rede, und Christian Brückner las Texte von Ror Wolf. Es war etwas Kostbares.

Ich steckte den Schlüssel ins Zündschloss. Der Wagen sprang nicht an. Ich saß in einem falschen schwarzen VW Golf. Er war gesaugt und aufgeräumt. Ror lachte. »Das ist klar. Das muss so sein«, sagte er.

Man müsste Mails von Ror Wolf zitieren. Formunvergleichlich. Man macht das nicht.

Ror Wolf hatte Anfang der 60er vorgehabt, in Frankfurt über das Thema »Komik bei Kafka« zu promovieren.

Wenn wir nicht zum Griechen gingen, gingen wir ins »Schnitzelgebirge«, wie Ror das andere Lokal in Laufweite nannte, das »Zum Gebirg« heißt. Dort aß Ror Wolf »Zigeunerschnitzel«, manches Pils wurde getrunken, und auf dem Rückweg blickte irgendwer von uns auf das gestanzte Blechschild am Nachbarhaus, auf dem stand: »Wir sind mit der Gesamtsituation unzufrieden.«

Ror sodann: »Ich weiß, wer dahintersteckt.«