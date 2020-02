Teuer und nicht zielgenau

Jens Kalaene/dpa Altersarmut wird es auch mit den staatlichen Zusatzleistungen in der BRD weiter geben

Das Vorhaben klingt gut, bringt aber tatsächlich Bedürftigen wenig oder nichts: Rund 1,3 Millionen Menschen mit »kleinen Renten« sollen ab kommendem Jahr Aufschläge auf ihre Bezüge erhalten. Nach langem Streit brachte die Bundesregierung dafür am Mittwoch die »Grundrente« auf den Weg und beschloss den entsprechenden Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Profitieren sollen allerdings nur Personen, die mindestens 33 Jahre lang Beiträge gezahlt haben. Im angepeilten Startjahr 2021 soll die Grundrente den Staat 1,3 Milliarden Euro kosten.

Bereits im vergangenen Frühjahr hatte Heil Pläne für dieses Lieblingsprojekt seiner Partei vorgelegt. Der Union gingen sie zu weit. Monatelang stritten und verhandelten die Koalitionspartner. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob es eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Nun soll zwar nicht geprüft werden, welches Vermögen mögliche »Grundrenten«-Bezieher haben. Eine Einkommensprüfung soll aber sicherstellen, dass nur jene den Aufschlag erhalten, die ihn auch brauchen.

Das betrifft die Rentner, deren monatliches Einkommen bei maximal 1.250 Euro liegt. Bei Ehepaaren und Lebenspartnern liegt die Grenze bei 1.950 Euro. Einkommen darüber sollen auf die »Grundrente« angerechnet werden. Im Gesetzespaket sind auch Regeln enthalten, die Menschen mit besonders geringem Lohn Altersbezüge über der Grundsicherung bringen sollen. So soll es einen Freibetrag in der Grundsicherung von maximal 216 Euro für diejenigen geben, die 33 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt, aber besonders wenig verdient haben.

Gewerkschaften und Sozialverbände begrüßten, dass die »Grundrente« nun kommen soll, bezeichneten die Pläne aber als unzureichend. Die sogenannte Arbeitgeberseite kritisierte das Vorhaben als zu wenig zielgenau gegen Altersarmut und zu teuer. Auch die geplante Finanzierung aus Einnahmen einer Finanztransaktionssteuer erweist sich bislang als nicht realisierbar, da es auf EU-Ebene dazu noch keine Einigung gibt. Sie wird voraussichtlich aus dem »normalen« Steueraufkommen bezahlt werden müssen. (dpa/Reuters/jW)