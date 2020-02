Matthias, Köfer, Brasch

jW-Archiv Einer der populärsten Volksschauspieler der DDR: Herbert Köfer

Sie war an einigen Tatorten und im Frauenknast, hatte in Wolffs Revier wie auch im Großstadtrevier zu tun, beschritt Wege zum Glück, und heute abend feiert Silke Matthias Jubiläum: Zum 200. Mal wirkt sie als KTU-Frau Roswitha in der »Soko Wismar« mit. Roswitha ist klug und zuverlässig, und sie springt auch mal bei einer Vernehmung ein. Dass sie übermorgen 60 wird, sieht man ihr nicht an – es sei denn, man kennt sie noch als Teenie. Ab 1974 schleppte mich mein Schulfreund Mike mehrfach ins Berliner Ensemble, um sich Wedekinds »Frühlings Erwachen« anzusehen, weil er in die Darstellerin der Wendla verliebt war. Sie hieß Silke Matthias. Das begabte Mädchen hatte in Leipzig Schauspiel studiert, spielte dort am Schauspielhaus und bald an der Berliner Volksbühne. Hauptrollen in Fernsehfilmen der Reihen »Polizeiruf 110« (1985) und »Der Staatsanwalt hat das Wort« (1988) machten sie überregional bekannt. Die Martha Husemann spielte sie 1987 in der Stephan-Hermlin-Adaption »Die erste Reihe« über Antifaschisten in der Nazizeit. Auch in dem letzten großen Fernsehfilm des DFF, »Der Besucher« von Dror Zahavi und André Hennicke, übernahm sie 1991 eine Hauptrolle. Seitdem steht sie weiterhin häufig vor der Kamera, leider oft in weniger herausfordernden Rollen.

Herbert Köfer begegnete bei seinem »Soko Wismar«-Gastspiel 2005 als betagter Schwindler Silke Matthias nicht, weil sie damals noch nicht zum Team gehörte. Seinen 99. Geburtstag begingen die »Ostsender« MDR und RBB mit Köfer-Festspielen, und auch am Freitag wird er erneut beim »Riverboat« dabeisein. Leider ist der älteste aktive Schauspieler der Welt nur in der DDR Publikumsliebling gewesen, die er – wie er vor einigen Jahren in Interviews immer wieder betonte – durchaus nicht für einen »Unrechtsstaat« hält (anders als Linke-Ministerpräsidenten). Aber kurz vorm 100. wird er nicht so grundsätzlich und erzählt in seinem neuesten Memoirenband »99 und kein bisschen leise« (Eulenspiegel-Verlag) vor allem Anekdoten mit Stars wie Gisela May oder Curt Bois. Auf der Leipziger Buchmesse wird er an einem Tag gleich drei Termine bestreiten und ist auf großer Lesetour. Eine Hoffnung auch für die Jüngeren!

Die Reibung zwischen den Generationen war wohl das wichtigste Thema von Thomas Brasch, der heute vor 75 Jahren im britischen Yorkshire zur Welt kam. Seine Eltern waren jüdische Emigranten, die sich nach ihrer Rückkehr für den Aufbau in der DDR begeisterten. Vater Horst Brasch engagierte sich unter anderem in der FDJ. Die Strenge, die er gegenüber seinen Söhnen walten ließ, war wohl das falsche Mittel. Thomas Brasch wurde in der DDR zum hoffnungslosen Dichter, und als er in die BRD kam, gab es weniger Verbote, aber auch nicht mehr Hoffnung. Immerhin konnte er sich als Filmemacher verwirklichen, ehe er mit 56 Jahren starb.