Geschützte Steueroasen

Martin Schirdewan, Kovorsitzender der Linksfraktion im Europaparlament (GUE/NGL) und finanzpolitischer Sprecher der Delegation von Die Linke, kommentierte am Dienstag die EU-Liste der Steueroasen:

Der Prozess der schwarzen Liste für Steueroasen ist offensichtlich äußerst politisch, geheim und dadurch vollkommen ineffektiv. Wieder haben wir nur eine Liste, die hauptsächlich die kleinsten Figuren des Steueroasen-Spiels aufführt. Die Schweiz, die USA, die wichtigsten globalen Finanzzentren – und natürlich die zahlreichen Steueroasen innerhalb der EU selbst – sind durch politische Allianzen geschützt.

In einer Pressemitteilung der Initiative »Verlage gegen rechts« zur Leipziger Buchmesse vom 12. bis 15. März 2020 heißt es:

»Uns interessiert die Frage, wie können wir als Kulturschaffende auf das Erstarken rechter Akteure reagieren? Was sind unsere Handlungsmöglichkeiten? Knapp 50 Diskussionspartner unterstützen in diesem Jahr unser Programm. Ihre Bereitschaft, zu diskutieren und zu einer politischen Messe beizutragen, ist großartig«, sagt die Culturbooks-Verlegerin und Autorin Zoë Beck.

Am Messefreitag fragen die Politikerin Katja Kipping, die Journalistin und Autorin Susanne Mayer und der Politikwissenschaftler Kolja Möller, wie auf die verstärkte Infragestellung der Demokratie reagiert werden kann. Am Samstag diskutieren der Schriftsteller Ingo Schulze, die Filmemacherin Ute Adamczewski und der Programmchef der DOK Leipzig, Ralph Eue, über die Frage, wie neutral das Dokumentieren rechten Gedankenguts sein kann und soll. Weitere Veranstaltungsthemen sind etwa die verdrängte NSU-Gefahr, Antisemitismus in Schulen, die Veränderung der Sprache und der zähe Kampf für Klimagerechtigkeit. Erstmalig wird »Verlage gegen rechts« auch in Halle vertreten sein, die Abendveranstaltung unter dem Titel »Räume extrem rechter Radikalisierung« ist eine Kooperation mit dem Verein Miteinander e. V. (…)

Das Bündnis gegen das Kriegsmanöver »Defender 2020« erklärte am Dienstag:

(…) In Hamburg fand am 15.2. ein weiteres Treffen des Aktionsbündnisses »Anti-Def 20« statt. Zu diesem Treffen waren zahlreiche Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg gekommen. Sie berichteten über durchgeführte und geplante Aktivitäten zum Protest gegen das Kriegsmanöver »Defender 2020«. Gemeinsame Aktionen sind für den 22.2. in Bremerhaven zum »unfreundlichen Empfang« der US-Truppen und ihres Kriegsmaterials geplant. Der Protest soll lautstark und vielfältig organisiert werden. Die Hamburger planen des weiteren Aktionen an Bahnhöfen und am Flugplatz. Dort sollen in den nächsten Tagen bis zu 7.000 US-Söldner ankommen und auf Stützpunkte im Norden verteilt werden. Auch ihnen soll ein »würdiger Empfang« bereitet werden. Weiterhin sollen Bahnreisende über die Ursachen möglicher Behinderungen durch diese Truppen- und Materialtransporte informiert, aufgeklärt und für den Protest gegen das Manöver gewonnen werden. Als weitere gemeinsame Aktionen und Termine zeichnen sich der 7.3. mit Aktionen an Autobahnen, die Ostermärsche, die Kundgebungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai und Tag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai ab. (…)