IG Metall für Einigung über Aufzugsparte

Düsseldorf. Die IG Metall will mit den verbliebenen Bietern um die Aufzugsparte von Thyssen-Krupp einen umfangreichen Forderungskatalog vereinbaren. »Wir fordern eine langfristige Sicherung der Beschäftigung und aller Standorte. Das ist eine klare Ansage«, sagte der nordrhein-westfälische IG-Metall-Chef und stellvertretende Aufsichtsratschef von »Thyssen-Krupp Elevator«, Knut Giesler, am Dienstag der Agentur Reuters. Zudem müsse die Zukunft des Geschäfts abgesichert werden. Hierzu gehöre, dass die betriebliche Mitbestimmung ebenso erhalten bleibe wie die Investitionen, die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und für die Ausbildung. »Dabei handelt es sich um jährliche Investitionen in der Höhe eines ordentlichen dreistelligen Millionenbetrags.« (Reuters/jW)