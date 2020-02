Protest gegen »Pegida« und Höcke

Christian Mang/REUTERS Antifaschistische Demonstranten am Montag in Dresden

Zum inzwischen 200. Aufmarsch der rechten »Pegida«-Bewegung hatten Lutz Bachmann, Siegfried Däbritz und Co. am Montag abend Björn Höcke auf den Dresdner Neumarkt eingeladen. Der Thüringer AfD-Chef hatte bereits mehrfach bei den rassistischen Umzügen gesprochen. Diesmal wurde sein Auftritt vor etwa 4.000 Anhängern allerdings durch hörbare Proteste empfindlich gestört. »Die Stimmung war entschlossen«, erklärte eine Teilnehmerin der Gegendemonstration noch am Abend im Gespräch mit jW. Das habe Mut gemacht.

Anhänger der ausländerfeindlichen »Pegida«-Bewegung gehen seit Herbst 2014 auf die Straße. Während die Kundgebungen gegen die rechten Aufmärsche zuletzt immer kleiner ausfielen, kamen am Montag aber mehr als 2.500 Menschen zu den Gegenveranstaltungen. »Es war ein guter Abend«, bilanzierte denn auch Anmelderin Rita Kunert gegenüber jW. »Pegida« und Höcke seien durch Sprechchöre und Pfiffe deutlich gestört worden. Am Ende fiel auch die Strecke, die die »Pegida«-Demonstranten laufen konnten, eher kurz aus. Das Pfeifkonzert war derart ohrenbetäubend, dass die »Pegida«-Organisatoren gleich zweimal erwogen, die Versammlung aufzulösen. Die Folge wäre allerdings gewesen, dass Bachmanns abziehende Anhänger auf die Gegendemonstration getroffen wären.

Der Lärm der auch gegen ihn Protestierenden machte es Höcke zeitweise schwer, sich Gehör zu verschaffen. Seine etwa 40minütige Rede drehte sich vorrangig um die Ereignisse in Thüringen, wo Anfang Februar mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und AfD Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gewählt worden war. Wer sich allerdings eine Begründung dafür erhoffte, weshalb ausgerechnet der von Höcke geführte, stark auf soziale Demagogie setzende Landesverband der AfD einen Neoliberalen ins Amt hievte, der wurde enttäuscht. Dabei wäre es interessant gewesen zu hören, wie Höcke seine Demagogie mit der Wahl eines Kandidaten der »Partei der Besserverdienenden«, wie sich die FDP im Bundestagswahlkampf 1994 selbst betitelte, zu versöhnen versucht.

Höcke versuchte, seine Partei als »einzige relevante Oppositionspartei« gegen das »Establishment« darzustellen. Alle anderen Parteien hätten sich gegen die AfD verschworen. Der Bundeskanzlerin Angela Merkel warf Höcke in seiner Rede einen Putsch vor. Ihre Einflussnahme habe Kemmerich zum Rücktritt bewogen. Er habe Merkel deshalb angezeigt. Nach Abschluss seiner Rede verließ Höcke zügig den Platz vor der Dresdner Frauenkirche.

Dorthin hatten erstmals auch CDU und FDP ihre Anhängerinnen und Anhänger zum Protest gegen den rechten Aufmarsch mobilisiert. Unter dem Motto »Demokratie braucht Rückgrat« demonstrierten sie ausgerechnet gegen jenen AfD-Politiker, mit dem ihre Parteifreunde in Thüringen vor nicht einmal zwei Wochen einen Ministerpräsidenten gewählt hatten.

Die FDP behauptete bei Twitter, vor ihrer Bühne hätten sich mehr als 1.000 Menschen versammelt. Allerdings müssen diese Zahlen bezweifelt werden. »Der Großteil der Menschen hat mit uns in Hör- und Sichtweite gegen Höcke protestiert«, so Kunert am Montag abend gegenüber dieser Zeitung. Vor der Bühne von CDU und FDP sei »nicht viel los gewesen«, betonte auch die eingangs zitierte Antifaschistin.