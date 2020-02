Die widerständige Handlung

Courtesy of The Living and the Dead Ensemble/Spectre Productions »Drama über den vergangenen Aufstand«: »Ouvertures«

Die Berlinale versteht sich seit ihrer Gründung 1951 als politisches Filmfestival. Das hat sich unter der neuen Leitung von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek nicht geändert. Doch ist genauer zu fragen, welche politischen Themen im Mittelpunkt stehen und wie sie in Inhalt und Form filmisch verarbeitet sind. Darüber lassen sich schon vor der Eröffnung des 70. Festivals am Donnerstag Aussagen treffen. Die kurzen Inhaltsangaben zu den mehr als 300 Filmen, die bis zum 1. März zu sehen sein werden, zeigen deutliche Schwerpunkte. Eine Vielzahl von Filmen aus den Nebensektionen wurden bereits in Pressevorführungen gezeigt; die 18 Werke, die im Wettbewerb um die Hauptpreise konkurrieren, freilich noch nicht.

Unbekannt bleiben die vielen Filme, die eingereicht, jedoch nicht ausgewählt wurden. Und welche Projekte wurden überhaupt entwickelt und finanziert? Möglicherweise haben nicht erst die Auswahlkommissionen, sondern schon Vermutungen über Auswahlkriterien das Angebot geprägt. Auf internationalen Festivals präsent zu sein, ist für Regisseure, die Geld für ihre nächste Idee bekommen wollen, ein Muss. Wir werden kaum je erfahren, welcher revolutionäre Film nicht entstand, weil seiner Verbreitung keine Chancen eingeräumt wurden

»Diversität«

Am einfachsten zu fassen ist das Organisatorische. Chatrian und Rissenbeek haben die Absicht verkündet, das Profil der einzelnen Sektionen zu schärfen und so dem Publikum die Orientierung zu erleichtern. Dem Umbau fiel neben dem »Kulinarischen Kino« – Filme über das Essen, zu denen es Essen gab – auch die Reihe »Native« zum Opfer. Hier wurde ein »indigenes Kino« gezeigt, das manchmal scharf Folgen des Kolonialismus anprangerte und nicht immer frei von einem rückwärtsgewandten Glauben an Mythen war. Wer aber sind »Eingeborene«? Fast niemand heute ist weltweit von der kapitalistischen Moderne unberührt. Den Filmemachern, die Zerstörungen und verschiedene Formen des Widerstands zeigen, einen eigenen Raum zu geben, kann ins Ghetto führen. Das Thema ist nur im Zusammenhang des Ganzen zu begreifen, und wahrscheinlich ist die Entscheidung richtig, es künftig im Zusammenhang anderer Sektionen zu erkunden.

Schon unter Dieter Kosslick, der im Herbst nach 19 Jahren als Festivalchef verabschiedet wurde, waren Fragen von Geschlechtergerechtigkeit und Gender ein Schwerpunkt der Berlinale. Das hat sich nicht geändert, auch wenn die Zahl der Filme mit LGTB-Thematik gegenüber 2018 und 2019 leicht gesunken sein dürfte. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen soll die »Diversität« fördern. Da formulieren neue künstlerische Arbeiten »intime, zarte und schmerzhafte Gedanken zu Spiritualität, Feminität und der Beziehung zum Land«; oder »zwei junge queere Kollektive diskutieren, wie ihre Filme in den persönlichen Einstellungen zu Kooperation und Gleichheit wurzeln«. Man kann darüber streiten, inwieweit Spiritualität eine Quelle von Kraft für antikoloniale Politik ist oder mythisierend Politik ersetzt. Aber dieser Streit muss geführt werden, und queere Vorstellungen zu Kooperation und Gleichheit können weiterhelfen. Doch fällt zweierlei auf. Erstens geht es ausschließlich um Gender und Völker. Klassen kommen unter dem Stichwort Diversität nicht vor, sogar der bürgerliche Begriff von Schichten fehlt. Für Regisseurinnen wird eine Quote angestrebt, für Personen aus der Arbeiterklasse nicht. Zweitens meint »Diversität« im Wortsinn Verschiedenheit. Es geht also um verschiedene Perspektiven auf das Ganze; jeder darf pluralistisch mittun – ein bunter Karneval, der erlaubt ist, solange er nicht auf den Zusammenhang der Gesellschaft zielt, also auf Totalität.

Politischer Film heute

Doch kommen unter dem modischen Stichwort auch Leute zu Wort, denen es um eine grundsätzliche Veränderung geht. Gezeigt werden auch Werke, die den Kapitalismus direkt angreifen. Vier beispielhafte Dokfilme in der Sektion »Forum« seien hier kurz erwähnt. In »Responsabilidad empresarial« (Unternehmerische Verantwortung) geht es um Firmen, die der argentinischen Militärdiktatur zugearbeitet und den Mördern Gewerkschafter ausgeliefert haben. Ihre Profite werden benannt. »Grève ou crève« (Streik oder stirb) erinnert an die Kämpfe französischer Bergarbeiter und kontrastiert dies mit dem individuellen Aufstiegswillen von Jugendlichen in der Gegenwart. Eine Dokumentation, die Menschen begleitet, braucht Zeit; der Vorwurf, der Film fange die französischen Gelbwesten und die Proteste gegen Macrons Rentenkürzungen nicht ein, greift zu kurz. Gleichwohl fällt auf, dass die sozialen Proteste nur im Rückblick gezeigt werden.

Anders ist es in zwei antikolonialen Filmen, die von historischen Kämpfen ausgehen. Der eine ist »Anunciaron Tormenta« (Ankündigung eines Sturms) über die Ermordung eines aufständischen lokalen Königs in Äquatorialguinea durch die spanische Kolonialmacht, der andere »Ouvertures« über die gegenwärtige Aneignung von Toussaint Louverture, einem Anführer der haitianischen Sklavenrevolution gegen die französischen Plantagenherren. Am Ende des ersteren besteht die widerständige Handlung darin, dass Bube gesprochen wird, die von den Spaniern unterdrückte indigene Sprache. In »Ouvertures« widmen sich die karibischen Schauspieler, die ein Drama über den vergangenen Aufstand proben, zuletzt einem Voodoo-Kult, der als Kern der haitianischen Kultur dargestellt wird.

Als Lösung erscheint die Wiederentdeckung des – hier völkischen – Einzelnen; das ist die beschränkte Sichtweise, die heute als fortschrittlich gilt. Die Sympathie gilt grundsätzlich den Unterdrückten, sei es in früheren Kolonien, im untergegangenen Sozialismus oder im fortbestehenden Patriarchat. Von den Mitteln, die notwendig sind, dies zu ändern, will man nur selten wissen; hoffen wir auf Filme, die sie dennoch zeigen.