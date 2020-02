»Warum sind die so?«

Tapete Records Vorarbeiter des Deutschpunks: Male aus Düsseldorf

In der Geschichtsschreibung des Shoegazing tauchen Pale Saints aus Leeds eher am Rande auf, etwas abseits von Cocteau Twins, Galaxie 500 oder My Bloody ­Valentine. Was ein bisschen ungerecht ist, schließlich gehörte die Band um Sänger und Bassist Ian Masters zu den ersten, die – beeinflusst von den frühen Primal Scream – Jingly-jangly-Gitarrenpop mit Psychedelik und ordentlich Hall kombinierten. Die Urform von Shoegaze, sozusagen. Vielleicht lag es an Ian Masters’ Ruhelosigkeit, dass Pale Saints nie das richtig große Ding wurden: Kaum war das Debütalbum draußen, verkündete er zum Erstaunen seiner Kollegen Graeme Naysmith und Chris Cooper, dass er von den »alten« Songs schon gelangweilt sei und lieber neues Material spielen würde. Dennoch existierten Pale Saints bis 1996 mit häufig wechselnder Belegschaft: Unter vielen anderen stieß zum Beispiel Meriel Barham, ursprüngliche Sängerin von Lush, 1990 zur Band, Ian Masters selbst verließ Pale Saints drei Jahre später und spielt bis heute in eher experimentellen Formationen.

Rauher und direkter

Dreißig Jahre nach der Erstveröffentlichung von »The Comforts of Madness« bringt 4AD ein Deluxe-Set heraus: Neben dem Originalalbum und Peel-Session-Aufnahmen bekommt man alle Songs in ihren Demoversionen, aufgenommen in Masters’ eigenem Studio. Und die sind die eigentliche Sensation: Die Demos klingen rauher und direkter als die späteren Albumtracks, die von Gil Norton (This Mortal Coil) und John Fryer produziert wurden – was zeigt, wie stark die Producer den Sound beeinflussten und erst in Richtung Shoegaze formten, und auch, wie elastisch und variabel die Kategorie »Indie« mal war. Im Fall Pale Saints reichte die Bandbreite vom Beatles-inspirierten, süßlichen »Little Hammer« über den euphorischen Hit »True Coming Dream« bis zum explosiven Cover von Opals »Fell from the Sun«; ausufernde Gitarrenriffs, ambitionierte Percussion (»Time Thief«) und engelsgleicher Gesang von Mr. Masters inklusive. Und ob Album- oder Demoversionen: Auch 2020 lässt sich zu schläfrig mäandernden Tracks wie »A Deep Sleep for Steven« herrlichst auf die Schuhe starren.

Derart wolkig-sanfter Eskapismus war Ende der Siebziger in Deutschland nicht in Sicht: »Es sollte sich halt jeder fragen: ›Warum sind die so?‹ Ich wollte zum Beispiel wissen, was sie in ihrer Freizeit machen. Sagt Jürgen: ›Totschlag, Spastiker, Idioten ärgern.‹ Einfach provokativ und infantil. Einfach, um sich zu unterscheiden. Es hatte ja auch jeder eine andere Auffassung von Punk. Bernward antwortete auf dieselbe Frage: ›Meine Hobbys sind wichsen, ficken‹, lauter so derbe Sachen.«

So Franz Bielmeier in Jürgen Teipels Deutschpunk-Oral-History »Verschwende Deine Jugend« über ein Interview mit den Mitgliedern von Male für sein Fanzine The Ostrich: 1978/79 steckt Punk hierzulande noch in den Kinderschuhen und muss gehörig auf den Putz hauen, während anderswo (meint: England) mit Postpunk neue, andere Töne/Stile/Haltungen verhandelt werden. Jürgen Engler, Bernward Malaka und Stefan Schwaab hatten Male allerdings schon 1976 in Düsseldorf gegründet, weshalb sie als erste Punkband Deutschlands, wenigstens Düsseldorfs gelten. Auftritte im Ratinger Hof, im SO36 in Berlin und beim Hamburger Punkfestival »Into the Future« begründeten Males Ruhm und Ruf, der 1980 mit einem gemeinsamen Konzert mit The Clash(!) besiegelt wurde. Doch gute Punkbands dürfen nicht saturiert werden: Kurz nach dem Clash-Gig lösten sich ­Male auf, die Bandmitglieder machten weiter als Vorsprung, Freunde der Nacht und Krupps. Trotz ihrer kurzen aktiven Zeit war und ist ­Males Einfluss enorm, Bands wie die Fehlfarben gründeten sich erst nach deren »Vorarbeit«. Der Re-Release von Males einzigem Album »Zensur & Zensur« bietet nun die Chance, sich noch mal wie anno 1979 zu fühlen: Hört man Stücke wie »Vaterland« (»Vaterland, Vaterland / Kinder außer Rand und Band«), »Haftbefehl«, »Polizei« oder »Großeinsatz« heute, ist man gerührt von der Mischung aus Brachiali- und Naivität, dem Oh-ohh-ohh-oh-Gesang plus Eins-zwei-drei-vier-Getrommel und Gniedel-Gitarren im Hintergrund (Relikte aus 1976). Mit ihren Texten gaben Male das inhaltliche Setting für Deutschpunk vor, gültig von den jungen Hosen bis zu Feine Sahne Fischfilet.

Dezidiert antirockistisch

Punk längst hinter sich hatten Calvin Johnson, Bret Lunsford und Heather Lewis (mit der wir das erste feste weibliche Mitglied/Gründungsmitglied der hier vorgestellten Bands begrüßen), als die drei nach ihrer gemeinsamen Collegezeit in Olympia, Washington, Beat Happening gründeten. Mit minimalistischen Mitteln – Gitarre, Schlagzeug, Stimme, einfachste Produktion – adaptierten die drei zwar das Punk-Ethos, hatten aber mit Punkrock (worauf es bei anderen Bands ja doch meistens hinauslief) nichts am Hut. Beat Happening waren dezidiert antirockistisch. 1983 war das, lange vor Grunge, Anti-Folk und Riot Grrrlsm, die aus dieser Stadt kamen und mit Beat Happening ihre gemeinsame Wurzel haben. Kurt Cobain nannte neben den Raincoats Calvin Johnson seinen wichtigsten Einfluss, und tatsächlich ist Johnsons Input für sogenannte Alternative Music unschätzbar. Ob das selbstverwaltete Label K Records, das er ein Jahr vor Beat Happening aus der Taufe hob, oder mit Bands/Projekten wie den Halo Benders, Dub Narcotic Sound System und Go Team (mit Tobi Vail/Bikini Kill), als DJ oder Solokünstler: Johnson bildet Rhizome des Widerstands, knarzt mit seiner bergwerktiefen Nicht-Gesangsstimme die schönsten (Anti-)Liebeslieder wie »Indian Summer« von 1988, einer der vielen Beat-Happening-Klassiker, die nie zu Hits im herkömmlichen Sinn wurden. Wie das schrabbelige, beiläufig zärtliche »Cast a Shadow«, von Jens Friebe kongenial-umstandslos in »Wirf einen Schatten in meine Richtung« übersetzt und wohl der eine Song, den Adam Green gern geschrieben hätte, aber halt nie schreiben wird. Oder »Bury the Hammer« vom letzten offiziellen Beat-Happening-Album von 1992: Johnson, Lewis und Lunsford sagen in den sechs Minuten dieses Songs alles und vorerst bye-bye – offiziell aufgelöst hat sich das Trio jedoch nie: 2000 erschien die Single »Angel Gone«, im Lauf der Jahre verschiedene Compilations und nun bei Domino die siebenteilige Albumretrospektive »We are Beat Happening«, die wieder zur Neugründung einiger Epigonenbands führen wird, die dann doch kein »Bury the Hammer« hinbekommen.