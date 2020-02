Standards setzen

Gabriele Senft Historiker suchen ihn auf, wenn es um knifflige Fragen geht: Harald Wessel

Harald Wessel, der heute seinen 90. Geburtstag begeht, ist ein Akribiker. Das sollte sein, wer als Wissenschaftler, Journalist oder Kriminalist tätig ist – selbstverständlich ist es dennoch nicht, wie die Erfahrung lehrt. Wer ins Schwarze treffen will, sollte wissen, womit er es zu tun hat, und genau sein. Die Bücher und Abhandlungen Wessels sind Lehrbeispiele für Rechercheure. Eine Grundlage dafür ist sein Archiv – eine ungeheure Faktensammlung –, eine andere sein genaues Gedächtnis für weit zurückliegende Ereignisse und Gespräche mit Politikern. Seine Berichte davon ersetzen Geschichtsbücher, zumal in Zeiten, da historischer Analphabetismus speziell zur DDR amtlich gefördert wird. Historiker suchen ihn auf, wenn es um knifflige Fragen geht.

Sein Lebenslauf ist mit der DDR unauflöslich verbunden. In Wuppertal in eine Arbeiterfamilie geboren, kam er als Kind nach Thüringen, war dort nach dem Zweiten Weltkrieg in der FDJ tätig, trat der SED bei, studierte in Jena Biologie, promovierte in diesem Fach und äußerte sich zu mit ihm verbundenen philosophischen Fragen. 1955 wurde er Mitarbeiter des DDR-Volksbildungsministeriums und arbeitete mit dessen späterer Chefin Margot Honecker zusammen, er wurde Mitglied der Jugendkommission des SED-Politbüros und Koautor der Jugendkommuniqués, die zu den Reformvorhaben Walter Ulbrichts Anfang der 60er Jahre gehörten. 1963 wurde er ND-Redakteur und blieb es bis 1990, ab 1981 als stellvertretender Chefredakteur. Seither schreibt er vorwiegend für jW. Seine Bücher über Friedrich Engels in England, über die Marx-Tochter Eleanor oder über den kommunistischen Verleger Willi Münzenberg setzten mit ihrer Genauigkeit Standards.