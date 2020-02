jW

Politklamotte

Zu jW vom 12.2.: »Bündnisfähig«

Nico Popps abschließende Einschätzung der Partei Die Linke war überfällig. Es sind der Kompromisse und Rücksichtnahmen genug! Sie ist, von der PDS angefangen, eine Partei von Siegers Gnaden. Bereits nach dem ersten Akt von Gregor Gysis Schmierentheater war kritischen Geistern klar, wohin die Reise geht und wo sie endet. Ihr war eine begrenzte Zeit gegeben, der Bourgeoisie als Hauselefant zu dienen, um noch frei herumlaufende linke Artgenossen einzufangen. Nun ist sie ausgelaugt, verschlissen. Die Fangquote ist rapide gesunken. Bodo Ramelows Hilfeschrei war nicht zu überhören. Die Krisendynamik ruft nach härteren und kürzeren Lösungen, wie am Aufstieg der AfD zu erkennen ist. Die politische Bilanz der Linkspartei ist grauenerregend: Keine einzige Reform hat sie in rund drei Jahrzehnten durchgebracht, keine einzige Konterreform aufgehalten. Statt einen emanzipatorischen Impuls auszulösen, hat sie sukzessive revolutionäres marxistisches Denken abgetötet. Gesund gestoßen hat sich nur eine Funktionärsclique, die am Ende dieser Politklamotte nur noch zusieht, wie sie im Netzwerk der Systemparteien unterschlüpfen kann. Ramelow ist Tatzeuge.

Willi Gettél, per E-Mail

Gepflegt bösartig

Zu jW vom 12.2.: »Hölderlins roter Stern«

Als interessierter Leser der jW habe ich heute mit Freude beim Artikel über Hölderlin eine Abbildung des Bildhauers Peter Lenk gesehen. Vielleicht ist Ihr verantwortlicher Bildredakteur ja nicht zufällig auf diesen großartigen Bildhauer gestoßen. (…) Die Arbeiten von Lenk wären bestimmt einen größeren Artikel wert. Zwar wohne ich seit 1967 in Hamburg, bin aber in Überlingen am Bodensee aufgewachsen, wo nicht nur Frau Alice Weidel ihr Unwesen treibt, sondern auch Peter Lenk Herrn Martin Walser zu dessen Empörung als »Reiter vom Bodensee« lächerlich gemacht hat und im ganzen Bodenseeraum und drüber hinaus versucht, der Obrigkeit ans Zeug zu flicken. Daher kenne ich viele Figuren von ihm. In Bodman am Bodensee (…) hat er in seinem großen Garten viele wunderbare Skulpturen. Die Reliefs z. B. beim Rathaus in Ludwigshafen am Bodensee (Triptychon »Ludwigs Erbe«) oder an der Hafenpromenade Bodman (»Narrenschiff«) sind gepflegt bösartig gegenüber der herrschenden Klasse und den ihr dienenden Politikern. Er hat viele Herrschaften aus der Vergangenheit und Gegenwart aufs Korn genommen. Dass im süddeutschen Raum damit legerer umgegangen wird, hat sicherlich mit der in der Fastnacht trotz allem bisweilen noch vorhandenen Widerborstigkeit gegen oben zu tun. (…)

Hinrich Genth, per E-Mail

Nichts zu bereuen

Zu jW vom 8./9.2.: »›Es ist ein Tag der Erinnerung, kein Grund zum Feiern‹«

Der 70. Jahrestag des Ministeriums der Staatssicherheit (MfS) der DDR ist für mich kein Tag zum Feiern, aber einer, um stolz zu sein. Drei Jahrzehnte nach dem Sieg der Konterrevolution haben die Lügen über das MfS und die Kriminalisierung und Diskriminierung seiner Mitarbeiter nicht nachgelassen. Wir, die verbleibenden Zeitzeugen, haben für die Darstellung eines objektiven Geschichtsbildes über die DDR und das MfS persönliche Verantwortung. Als IM-führender Mitarbeiter mit 23jähriger Zugehörigkeit bin ich stolz, im antifaschistischen Sinne der Gründer des MfS gewirkt zu haben. Die inoffiziellen Mitarbeiter, mit denen ich gearbeitet habe, taten dies aus staatsbürgerlicher Verantwortung gegenüber der DDR, freiwillig und in der Überzeugung, auf deutschem Boden eine sozialistische Alternative zur BRD zu schaffen. Es schmerzt, wenn diese aufrechten Patrioten als Verräter und Denunzianten hingestellt werden.

Bei meiner Betreuungsarbeit in der »Gesellschaft für Humanitäre und Rechtliche Hilfe« (GRH) lernte ich die von mir verehrte Traude Hahn kennen. Sie lebte und arbeitete im damaligen Westberlin als Taxiunternehmerin und unterstützte unsere Sicherheitsorgane in ihrer Aufklärungs- und Abwehrarbeit. Sie enttarnte ehemalige Altnazis und Kriegsverbrecher in den Westberliner Verwaltungen des Senats und den Geheimdiensten. Wertvolle Informationen erarbeitete sie zu in Westberlin operierenden Menschenhändlern und Terrorbanden. Diese und andere Aufgaben erfüllte sie bis 1989. Jahre später enttarnt, wurde sie von der Klassenjustiz wegen geheimdienstlicher Tätigkeit zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Haftstrafe konnte aus Alters- und gesundheitlichen Gründen nicht vollstreckt werden. Durch Gerichtsbescheid aber wurden ihr persönliches Hab und Gut und die Altersvorsorge eingezogen. Sie lebte bis zu ihrem Tod von Sozialhilfe. Die gewollte soziale Ausgrenzung wurde damit erreicht.

Traude Hahn und viele andere Verfolgte wurden mit Rat und Tat von der GRH unterstützt. Die Organisierung des Widerstandes, die gelebte Solidarität, das Verbindende der Opfergemeinschaft verleihen Kraft und Zuversicht im Kampf gegen die anhaltende Verleumdung und Ausgrenzung und für die Wahrheit und Gerechtigkeit. Rückblickend kann ich feststellen, dass ich alles, was ich in meinen Dienstjahren tat, nicht bereuen muss. Ich tat es für mein verlorenes Heimatland, die DDR, und für die Erhaltung des Friedens. Darauf bin ich stolz.

Karlheinz Dämmrich, Berlin

Antikommunistisches Gen

Zu jW vom 8./9.2.: »Hauptsache gegen links«

(…) Antikommunismus ist nun einmal ein Gen der CDU. Auf Postkommunisten zuzugehen würde die CDU zerreißen, deshalb könne man das nicht machen, so der ehemalige Oberbürgermeister von Hamburg, Ole von Beust (CDU), in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel vor drei Monaten. Von Beust unterhält in Berlin eine Politikagentur, deren Beratung von der CDU für den kommenden Wahlkampf in Anspruch genommen wird. Sicher gibt es hier noch freie Kapazitäten, um ungeschickt agierende CDU-Politiker zu beraten, wie man (…) dem politischen Gegner zielgenau in den Unterleib tritt, ohne die eigene Karriere zu gefährden. (…)

Iri Wolle, Berlin